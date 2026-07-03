Налоговики вызвали на комиссию: что с этим делать бизнесу?

На что обратить внимание предпринимателю, проходя налоговые комиссии в 2026 году: советы эксперта

Фото: предоставлено ООО "Налоговая экспертиза"

В настоящий момент происходит масштабная трансформация системы налогового администрирования. Тренд такой: приоритет налогового контроля смещается с проведения выездных налоговых проверок в сторону камерального контроля и работы комиссий по легализации налоговой базы. Если раньше комиссии выступали скорее предтечей и необходимым условием для дальнейшего назначения выездной проверки, то сегодня налоговые органы все чаще используют их в качестве основного инструмента пополнения бюджета. Что с этим делать, как работать с налоговыми комиссиями обычному предпринимателю и что грозит, если отнестись к вопросу легкомысленно, объясняет в интервью «Реальному времени» специалист по налоговому администрированию, партнер ООО «Налоговая экспертиза» Марат Тимергалиев.

«Вызов на комиссию — признак того, что у бизнеса есть налоговые проблемы»

— Снижается ли количество проводимых выездных проверок в отношении бизнеса?

— Пока говорить об этом рано. Но концептуально идея логична и понятна. Во-первых, уменьшение этого количества позволяет не держать обширный штат инспекторов выездных отделов.

Во-вторых, выездная проверка предполагает колоссальные доначисления по ее итогам. Их выплата болезненна для бизнеса, с этим не каждый может справиться. Как следствие, мы видим череду «налоговых» банкротств, длительное непогашение начисленных недоимок, уголовное преследование должностных лиц по налоговым преступлениям, «переводы» и «бросание» бизнеса.

В-третьих, добровольное уточнение на комиссии предполагает уплату налогов и пополнение бюджета без применения принудительных механизмов, без судебных издержек. Это позволяет оперативно взыскивать необходимые суммы.

И в целом, выездная налоговая проверка — не столько эффективный инструмент взыскания налогов, сколько карательный метод. Могу провести аналогию с тюремным заключением: идея неотвратимости наказания не исправляет, не восстанавливает нарушенные права, но выступает профилактикой совершения преступлений в обществе в целом.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Означает ли сказанное, что теперь к работе на комиссии бизнесу нужно подходить более основательно?

— Да, безусловно. Вызов на комиссию — признак того, что у бизнеса есть налоговые проблемы. Их дешевле и безопаснее решать путем профессионального диалога с налоговым органом. В этом контексте важно, кто будет вас представлять в этом диалоге. Опытный налоговый юрист может оценить сущность требований к вам и порой существенно снизить размеры изначальных требований инспекторов.

Помимо этого, бывают случаи, когда вызовы на комиссию связаны, например, с бюрократической и формальной отработкой приказов, спущенных сверху. Каждая ситуация уникальна и требует осознанного подхода и анализа.

«Нельзя игнорировать налоговые сложности или заниматься «самолечением»

— Можете ли вы дать советы, как действовать предпринимателю, если он получил вызов на комиссию?

— В первую очередь внимательно изучите текст уведомления — выясните, по какой причине вас вызывают. Чаще всего такими причинами выступает либо отражение в книге покупок «технических» контрагентов, либо наличие налоговых «разрывов». Еще нередко налоговики рассылают уведомления о том, что средняя заработная плата в организации ниже среднеотраслевого значения по субъекту. Во всех подобных случаях мы рекомендуем подготовить исчерпывающий пакет документов, которые обосновывают ваши действия и доказывают их правомерность.

Говоря о «разрывах» и «технических» контрагентах, необходимо оценить, действительно ли контрагент имеет признаки «технического». Ведь причина расхождения может быть связана и с тем, что ваши деловые взаимоотношения не отражены в книге продаж. В зависимости от конкретной ситуации действовать нужно по-разному. В таких случаях лучше связаться с контрагентом и установить причины неотражения. Но если контрагент действительно имеет признаки «технического», жизненно необходимо для вашего бизнеса доказать реальность взаимоотношений и их надлежащий характер. Это нужно, чтобы переакцептовать «разрыв» на иного покупателя/заказчика этого «технического» контрагента.

Если налоговая инспекция имеет претензии к уровню зарплаты ваших сотрудников, надо установить реальные причины занижения. Это могут быть больничные, административные отпуска, трудоустройство на неполный рабочий день и т.д. Документы, которые подтверждают эти ситуации, вы должны представить в налоговый орган.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

— Получается, что универсального совета не будет? Все зависит от конкретной ситуации?

— Да, единого порядка действий здесь нет и не может быть, равно как и нет одного лекарства от всех болезней. Каждую ситуацию нужно анализировать по множеству факторов, чтобы найти оптимальное решение. Единственный совет, который применим для всех случаев — нельзя игнорировать налоговые сложности или заниматься «самолечением», особенно если вы сомневаетесь в компетенциях своей бухгалтерии. Подготовка ответа в налоговый орган и представление первичных бухгалтерских документов по спорным (по мнению налогового органа) хозяйственным операциям без соответствующего анализа крайне затруднит защиту, если за этим последуют налоговые доначисления.

Средний и крупный бизнес, который давно столкнулся с активной работой комиссий по легализации налоговой базы, уже научился аргументированно отстаивать свои интересы и находить компромиссные для всех решения.

«Многие даже не подозревают, что уже попали под маховик контрольных мероприятий»

— А что если бизнес небольшой и налоговики никогда не обращали на меня внимания? Наверное, мне можно не беспокоиться, ведь это все касается только крупных и средних компаний?

— Сегодня хотелось бы обратиться к предпринимателям, чьи финансовые показатели и специфика деятельности ранее позволяли им находиться в «полутени», не привлекая пристального внимания налоговиков. Экономическая ситуация в стране не самая благоприятная. Дефициты бюджетов всех уровней растут. А значит, государство мобилизует все внутренние резервы, которые позволят выполнить все намеченные планы финансирования.

Именно поэтому теперь налоговая система пристально обращает внимание и на категорию малого бизнеса в том числе. Это нашло свое воплощение и в борьбе с дроблением бизнеса, и в возложении на налогоплательщиков, применявших спецрежимы, обязанности по уплате НДС, и т.д. Массовое приглашение предпринимателей на комиссии по легализации налоговой базы — еще один «симптом» того, что налоговики усиливают контроль.

Вместе с тем эта категория налогоплательщиков, как правило, ранее не уделяла достаточного внимания вопросам налогообложения — суммы были незначительные, учет и отчетность — простые, и никакого тотального контроля налоговики не вели. Поэтому сегодня предприниматели из сферы МСБ и ИП впервые сталкиваются с комиссиями и считают их чем-то малозначимым, профилактическим. Многие из них даже не подозревают, что уже попали под маховик контрольных мероприятий.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Как показывает наш опыт сопровождения налоговых проверок, практически все они были инициированы, потому что бизнесмены проигнорировали требования ФНС, которые были доведены до них на комиссиях по легализации налоговой базы. Такая невнимательность может дорого обойтись бизнесу. Предприниматели сталкиваются и с многомиллионными налоговыми претензиями, и даже с риском привлечения к административной и уголовной ответственности по «налоговым» статьям.

Но если еще на стадии проведения комиссии по легализации налоговой базы урегулировать споры с налоговиками, то тяжелых последствий не возникнет.

— Можно ли справиться с этим самостоятельно?

— Отстаивать свои интересы перед налоговым органом можно и самостоятельно. Но для этого нужно в совершенстве знать налоговое законодательство, регулярно анализировать судебную практику и в идеале вникать в методологические тонкости проведения налоговых проверок. Многие ли владеют такой экспертизой? Вопрос риторический.

Цена ошибки высока. Поэтому для многих бизнесов, по нашему мнению, правильным решением будет привлечь к защите своих интересов квалифицированного налогового консультанта.