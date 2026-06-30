Двузначный рост «дробления» бизнеса, снижение числа пробитых чеков и выводы по ПМЮФ-2026

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Фото: Реальное время

Двузначный рост числа дробления бизнеса на фоне снижения количества пробитых чеков — такие тенденции зафиксировали налоговые органы с начала года. Подобными данными на прошедшей неделе поделились в самой Федеральной налоговой службе (ФНС), указав на то, что выбрали курс на диалог и разъяснительную работу вместо карательных мер. Вместе с тем, эксперты заметили странную тенденцию — малому бизнесу становится выгоднее не расти. Почему так происходит — в материале «Реального времени».

Двузначный рост «дробления» бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) зафиксировала резкий рост использования схем дробления бизнеса с начала 2026 года. По словам начальника аналитического управления ФНС Романа Хорошева в интервью РБК, доля компаний, применяющих подобные практики, достигла двузначных значений.

«Дробильщики» попадались на удочку налоговиков по типичным признакам искусственного разделения бизнеса. Так, регистрация новых субъектов часто происходит на родственников, действующих сотрудников или иных аффилированных лиц. При этом все они используют общие ресурсы: один IP-адрес, единую электронную почту и другие идентификаторы. Чаще всего такие схемы наблюдаются в розничной торговле (68% от всех выявленных случаев), сфере общественного питания (14%) и торговле/ремонте транспортных средств (8%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Эти данные коррелируют с результатами опроса «Опоры России», согласно которому около 30% представителей МСП задумывались о дроблении, а подавляющее большинство (81%) оценивает текущую налоговую нагрузку как чрезмерную.

Несмотря на масштаб явления, налоговая служба выбрала курс на диалог и разъяснительную работу вместо карательных мер. Как подчеркнул Роман Хорошев, ФНС «не планирует никого кошмарить» за дробление. В ведомстве стимулируют предпринимателей добровольно отказываться от серых схем, в том числе демонстрируя им неизбежность выявления таких нарушений.

Снижение количества пробитых чеков

Аналитика ФНС показывает противоречивую картину: при росте средней стоимости покупки у малого и среднего бизнеса (МСП) снижается общая выручка и, что важнее, количество пробитых чеков на одного налогоплательщика. Как отметил представитель ведомства Роман Хорошев, эти данные можно интерпретировать по-разному.

Сдерживающим фактором для фискальной прозрачности является законодательный вакуум. Два ключевых законопроекта из правительственного плана по обелению экономики «зависли» в Госдуме: проект о контроле ФНС за переводами в адрес физлиц, а также проект об ужесточении надзора за применением контрольно-кассовой техники (ККТ).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Эксперты считают, что форсированное принятие этих законов может дать обратный эффект. Бизнес, стремясь избежать тотального контроля, может массово уйти в тень, перейдя на иные формы расчетов, включая криптовалюту, контроль за которой минимален.

Однако не все аналитики связывают падение числа чеков исключительно с уклонением от налогов. Существуют и объективные экономические причины:

Снижение покупательной способности населения, что напрямую бьет по МСП.

Сокращение числа игроков на рынке из-за высокой конкуренции.

Рост долговой нагрузки как у предприятий, так и у физических лиц.

Эти факторы также могут быть главной причиной снижения фискальной активности бизнеса.

Налоговые итоги ПМЮФ-2026

На неделе в Санкт-Петербурге прошел Международный юридический форум (ПМЮФ-2026), на котором сквозной темой во всех дискуссиях стала налоговая повестка.

Из всего множества обсуждений можно выделить основные моменты по налогам. Главный тезис — налоги стали для государства инструментом контроля, постепенно оставив прежнюю роль обычного фискального механизма. Отныне российские власти налоговой «дубинкой» стараются регулировать не только поступления в бюджет, но и затрагивают сферу инвестиций, создания рабочих мест и развития территорий/регионов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По итогам ПМЮФ-2026 эксперты пришли к выводу, что налоговые льготы перестали быть безусловным правом. Сейчас, чтобы получить льготный «подарок» от государства, бизнесу необходимо показать встречное поведение, то есть доказанный экономический результат. Все чаще льготы, не обеспеченные заявленным эффектом, оборачиваются доначислениями и штрафами.

При этом у бизнеса растет запрос на стабильность. В том числе получить предсказуемость на ближайшие десять лет по налоговым режимам. Постоянное изменение правил работы мешает развитию долгосрочных проектов — к такому мнению пришли спикеры одной из дискуссий на ПМЮФ-2026.

Бизнесу стало выгоднее не расти из-за увеличения налоговой нагрузки

Известный российский адвокат Калой Ахильгов обратил внимание на то, что действующие правила могут делать экономический рост невыгодным для ряда предпринимателей.

Суть проблемы заключается в резком увеличении налоговой нагрузки при приближении годовой выручки к порогу применения УСН. Превышение лимита влечет за собой принудительный переход на общую систему налогообложения (ОСНО), что означает необходимость уплаты НДС и повышенного налога на прибыль. Это создает ситуацию, при которой масштабирование бизнеса становится экономически невыгодным и даже нецелесообразным.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Компании, вынужденные сдерживать рост, перестают нанимать новых сотрудников, замедляют рост заработных плат и снижают инвестиции в собственное развитие. Таким образом, налоговый вопрос становится главным барьером на пути к росту бизнеса и расширения рынка труда.