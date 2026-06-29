Объем платных мест в вузах Татарстана сократился почти вдвое — отразится ли это на стоимости учебы?

В Минобрнауки республики заявили, что не имеют данных о том, насколько выросла стоимость высшего образования

В этом году в России ограничили платный прием по ряду специальностей — объем таких мест в вузах Татарстана сократился на 45%, сообщил сегодня на брифинге в Кабмине министр образования республики Ильсур Хадиуллин. В КФУ говорят, что «не заметили особой проблемы с этой ситуацией». Привело ли это к удорожанию программ? «Каждый вуз определяет [стоимость обучения сам], это право каждого вуза. У нас пока таких данных нет», — говорит глава Минобрнауки. Подробнее — в материале «Реального времени».

60% бюджетных мест у КФУ, КХТИ и КАИ

В этом году в татарстанских вузах открыли для абитуриентов 23,3 тыс. бюджетных мест — на 1% больше, чем годом ранее, сообщил министр образования республики Ильсур Хадиуллин. Из них 550 приходится на негосударственные вузы.

Реальное время / realnoevremya.ru

Наибольшее количество бюджетных мест выделили на следующие направления:

образование и педагогические науки — 2 729;

информатика и вычислительная техника — 2 264;

электро— и теплоэнергетика — 1 396;

химические технологии — 1 272;

машиностроение — 1 174;

техника и технологии строительства — 867;

экономика и управление — 865;

физическая культура — 797;

управление в технических системах — 709;

медицинские специальности — 704;

сельское, лесное и рыбное хозяйство — 621.

Для целевиков предназначено 2 603 места — 11% от общего количества бюджета.



Больше половины бюджетных мест — 60% — приходится на три крупнейших вуза Татарстана: КФУ, КХТИ и КАИ. Также в топ вошли КГЭУ, КГАУ, КГАСУ и Поволжский университет спорта и туризма. В остальных вузах региона смогут учиться бесплатно 3,4 тыс. человек.

Реальное время / realnoevremya.ru

Объем платных мест сократился почти вдвое

После введения в России ограничения на платный прием по ряду специальностей объем платных мест в вузах Татарстана сократился на 45%, добавил Ильсур Хадиуллин.

— С текущего года Министерство науки и высшего образования России будет устанавливать предельное количество платных мест по программам бакалавриата и специалитета.<…> Объем платных мест по данным специальностям в вузах республики сократился на 45%, — объяснил он.

Больше всего сократилось число мест для платников в негосударственных вузах — по сравнению с прошлым годом на 60%. В государственных университетах оно стало ниже на 30%, уточнялось в продемонстрированной на брифинге презентации. В целом план внебюджетного приема на 2026/27 учебный год в Татарстане составил 9 655 человек.

Отдельно ситуацию прокомментировали в КФУ.

— Если мы говорим о платном приеме, большое количество регулируемых направлений подготовки реализуется в КФУ. Но мы не заметили особой проблемы с этой ситуацией, поскольку несколько лет [назад] взяли устойчивое направление на уменьшение количества мест, в том числе в рамках платного приема, чтобы поддерживать высокий уровень качества образования и возможностей нашей инфраструктуры, — заявила на брифинге проректор по образовательной деятельности КФУ Екатерина Турилова.

В числе специальностей с ограниченным приемом, которым обучают в вузе, — журналистика, медиакоммуникации, международные отношения, филология, лингвистика, а также стоматология и судебная и прокурорская деятельность. Всего КФУ планирует набрать 5 934 платника.



Рост стоимости платных программ в КФУ — до 35%

Программы в КФУ подорожали в среднем на 10—35% в зависимости от направления, говорилось в презентации Екатерины Туриловой. «Стандартный рост» на 10% показали медицинские, технические, экономические специальности. Самыми дорогими остаются медицина и дизайн.

Данных о том, насколько в целом по республике выросла стоимость платных программ, у Минобразования нет, заявил Ильсур Хадиуллин.

— Каждый вуз определяет [стоимость обучения сам], это право каждого вуза. У нас пока таких данных нет. Я не думаю, что стоимость платного обучения выросла в разы, — сказал он, отвечая на вопрос «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом по России обучение на платной основе в российских вузах подорожало в среднем на 10,7%, следовало из предварительного мониторинга Минобрнауки.



КГЭУ переживает из-за ЕГЭ по физике, университет физкультуры делает ставку на спорт для людей с ОВЗ

В этом году ЕГЭ по физике в России впервые стал обязательным условием для поступления на целый ряд специальностей. С некоторым беспокойством об этого говорят в КГЭУ: изменение затронет направления, на которые приходится 1,1 тыс. бюджетных мест, или более 60% контрольных цифр приема. Речь идет, в частности, об энергетическом машиностроении, проектировании атомных станций, электро— и теплоэнергетике.

— Есть и определенное волнение, и уверенность, что мы этот вопрос решим. Мы готовились к этому заранее, вели профориентационные работы, — поделился ректор университета Эдвард Абдуллязянов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В университете физкультуры, спорта и туризма в этом году открыли новую специальность, посвященную адаптивному спорту. По словам проректора вуза по учебной работе и цифровой трансформации Аделии Павловой, решение объясняется востребованностью направления.

— Учитывая то количество ребят, которые возвращаются с СВО, хотят продолжать активно жить и заниматься спортом, растет потребность не только в специалистах по физической реабилитации и адаптивной физкультуре, но и по адаптивному спорту (адаптивная физкультура направлена на оздоровление без соревновательного компонента, а адаптивный спорт — на участие в соревнованиях, — прим. ред. ). В этом году по нему открыта новая программа, — поделилась она.

В КХТИ существенный прирост показало оборонное направление, сообщила проректор по учебной работе Дильбар Султанова. А КФУ наращивает прием в зарубежных филиалах — в Каире (Египет) и Джизаке (Узбекистан). «Мы уменьшаем нагрузку на наш головной кампус», — пояснила Турилова.

