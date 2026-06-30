Александр Славутский: «Сейчас в театральном мире происходит какая-то маленькая вакханалия»

Худрук-директор Качаловского театра — об обновлении спектаклей и молодом окружении

Славутский с Качаловским театром 33-й год, с 18 февраля 1994-го. Фото: Пресс-служба Качаловского театра

Художественный руководитель — директор Качаловского театра в Казани Александр Славутский пригласил журналистов на подведение итогов сезона. За чашкой чая он традиционно журил другие театры, современную драматургию и рассказал, как обновляет «хиты» Качаловского молодой кровью. Между тем его сын, актер и режиссер Илья Славутский, сейчас ищет в Москве новых художников для своей постановки. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Люди сошли с ума, руководят двумя-тремя театрами...»

В начале встречи Александр Славутский уточнил у исполнительного директора и помощника художественного руководителя по литературной части Диляры Хусаиновой, сколько лет он уже работает в Качаловском. «Вы с девяносто четвертого года», — быстро отвечает Диляра Масгутовна, которая традиционно выполняет функцию справочной. У нее худрук всегда может что-то переспросить — или она поправит его.

— Когда я ехал, не предполагал, что буду тут работать. Раньше ведь как говорили: четыре-пять лет отработал и надо хилять, менять, — начинает режиссер. — Но я понял, что четырьмя годами не обойтись, когда строишь свой театр и у тебя внутри существует представление об этом. Потому что то, что сейчас происходит в театральном мире, ну это какая-то маленькая вакханалия. Люди сошли с ума, руководят двумя-тремя театрами...

Худрук Качаловского тем самым намекнул на деятельность Ильгиза Зайниева, который делит свое рабочее время между Госсоветом, театрами «Экият» и Камаловским. Славутский отметил, что и сам мог так работать — ему предлагали при Марселе Таишеве в 90-е возглавить ТЮЗ.

В этом сезоне Качаловский сыграл 373 спектакля на 155 071 зрителя — это 97,12% заполняемости, указал режиссер. Славутский за посещаемостью и реакцией аудитории следит: каждый вечер ему присылают видео аплодисментов в финале спектакля.

Елена Ряшина сыграет Раневскую. предоставлено пресс-службой театра Качалова

Театр выпустил две премьеры. В ноябре сын худрука Качаловского Илья Славутский поставил «Привидения» Генрика Ибсена (16+), а его отец в апреле — «Любовь к трем апельсинам» (6+) — пьесу по мотивам Карло Гоцци написал Михаил Светлов.

— Я сделал спектакль для детей и взрослых, для совместного просмотра. Они смотрят вместе. Так что я доволен этим результатом, — отметил Славутский и напомнил, что с этой же пьесы он начинал в Качаловском. — Сам ставил, делал декорации, макет. Илья в детстве его ломал.

Кроме того, в театре прошел четвертый Качаловский фестиваль с гостями из «Мастерской Петра Фоменко», минского театра им. Янки Купалы, Александринки и Московского драмтеатра им. Пушкина. Здесь выступали выпускники Школы-студии МХАТ, проходили стажировки световики и студенты-театроведы — из мастерской Бориса Любимова, отца министра культуры РФ. В рамках обмена четыре дня гостил «Балтийский дом».

— У них руководитель театра — Шуб, бывший завлит, литературный человек, грамотный, разумный, у них вот такая ситуация, — сказал Славутский и тут же добавил. — Я считаю, что театр должен возглавлять режиссер, творческий человек. Ну короче, гастроли прошли замечательно. Надо показывать нашим зрителям хорошие театры, а не хуже, чем мы, привозить кого-то, чтоб на фоне выглядеть птицей красивой.

Сам Славутский в этом сезоне вновь поставил «Любовь к трем апельсинам». предоставлено пресс-службой театра Качалова

«Вишневый сад» перенесут, художников ищут

В этом сезоне театр готовит три спектакля. «Вишневый сад», поставленный в 2004 году, переносится с малой сцены на большую. О том, что его можно играть на более внушительной площадке, там поняли еще в 2015-м, когда его показали на Фестивале русского искусства в Марселе. Cейчас — новая сценография, костюмы и актеры.

— Фирс-то будет старый? — спрашивают коллеги.

— Нет. Фирс будет молодой, Марат Голубев, — сообщил о 48-летнем народном артисте РТ Славутский. Также в ролях — Павел Лазарев, Регина Габбазова, Анна Макарова, Людмила Сидорова, Иван Крушин, Алексей Кручнин. В роли Раневской — Елена Ряшина.

«Вишневый сад» написан об уходе, указал Славутский, описывая сценографию, в частности портал, откуда будут появляться актеры: «из глубины, из звездного неба, оттуда, где ночь, холод».

— У меня же умер Саша Патраков, понимаете, это серьезная потеря, — вспомнил Славутский своего бессменного напарника, ушедшего в ноябре 2024 года. Добавив, что без художника, конечно, «все равно трудно жить». А потому сейчас Илья Славутский поехал на выпускные экзамены Школы-студии МХАТ смотреть кандидатуры для водевиля графа Владимира Соллогуба 1850 года «Беда от нежного сердца» о поисках тамбовским богачом в Петербурге невесты — постановку он готовит для сезона.

Наконец, обновится и «Трехгрошовая опера», потому что обновляется разрешение на ее использование — в этом спектакле также планируется вывести свежий состав. В целом, окидывая взором афиши в кабинете, Славутский обнаружил еще пару спектаклей, которые вполне можно вернуть в репертуар. Сейчас у театра в портфеле 38 спектаклей.

Таким образом, Славутские всячески приветствуют появление молодых кадров в театре. Было бы больше и режиссеров, но их приезд надо планировать заранее. К тому же в Качаловском любят спектакли подолгу… В частности, еще в прошлом десятилетии ставивший «Лес» Островского и «Укрощение строптивой» Шекспира Игорь Коняев — его «Живые картины блокады» привез «Балтийский дом» — недавно познакомился с труппой.

Также сложно обновлять репертуар малого зала. Необходимо, чтобы он работал одновременно с большим, так как малый зал — это меньше денег. Но для этого необходима большая труппа.

Рабочий стол Славутского. Обратите внимание на экран. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

А новых драматургов все нет

С драматургами еще сложнее — режиссер все еще не видит в современниках потенциала. Зато в «Ревизоре», мол, люди вытирают слезы.

— А что им жалко? Да нас им жалко, страну жалко, — говорит Славутский. — Я сказал, что я не умру, пока мы не победим. Нет страны лучше, чем наша. Я так думаю, могу ошибаться... Просто когда сказали, что надо повесить букву Z, мы тут же на экране все повесили. Другие наши театры — я не хочу их оплевывать, но они через недельку убрали. Знаете, они стесняются. А я не стесняюсь, это моя родина, это моя земля.

Славутский вспомнил историю своей матери. Она отсидела в лагере пять лет, потому что в ответ на предложение подписать бумаги после того, как ее первого мужа объявили врагом народа, кинула в следователя чернильницей:

— Она говорила, значит, так надо. И мои родители никогда не плевали в сторону своей страны. Поэтому, может быть, меня не учили иностранным языкам, мы не имели выхода за рубеж, не было такой свободы, поэтому мне досталась возможность любить только то, что я имею рядом с собой, — отметил Славутский и пожурил Комитет РТ по охране объектов культурного наследия, который, по его словам, требовал экран с буквой Z убрать с театрального здания в статусе ОКН, но театр поддержал раис Татарстана.

Труппа в театре обновляется. Перед встречей с журналистами Славутский посмотрел трех выпускников института культуры из мастерской Лидии Огаревой и Алевтины Казыровой.

С другой стороны, покидает театр пришедшая в 2022-м Кристина Андреева: в ставшем почти родным для Качаловского Минске она нашла новую любовь и уезжает, поскольку выходит замуж. Но Славутский клятвенно пообещал, если что, принять ее обратно.