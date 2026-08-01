Online-конференция c Талией Минуллиной, членом Правительства РТ, руководителем Агентства инвестиционного развития РТ

10 августа, в 11.00 на вопросы редакции интернет-газеты «Реальное время» ответит Талия Минуллина, член Правительства Республики Татарстан, руководитель Агентства инвестиционного развития республики Татартстан
Тезисы к беседе:
— «Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Какие новшества готовит предстоящий Международный форум «Ростки»
— Промышленность, торговля, сельское хозяйство, инвестиции, наука, медицина, логистика… в чем еще сходятся интересы России и Поднебесной
— Дружить городами: «Ростки», как площадка укрепления сотрудничества между Россией и Китаем на муниципальном уровне.
— Инвестиции-2026: сбылся ли прогноз руководителя АИР РТ, данный в начале года
— Что делается в республике для повышения благоприятности инвестиционного климата
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