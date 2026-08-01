10 авг 2026

Online-конференция c Талией Минуллиной, членом Правительства РТ, руководителем Агентства инвестиционного развития РТ

Online-конференция c Талией Минуллиной, членом Правительства РТ, руководителем Агентства инвестиционного развития РТ

10 августа, в 11.00 на вопросы редакции интернет-газеты «Реальное время» ответит Талия Минуллина, член Правительства Республики Татарстан, руководитель Агентства инвестиционного развития республики Татартстан

Тезисы к беседе:

— «Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Какие новшества готовит предстоящий Международный форум «Ростки»

— Промышленность, торговля, сельское хозяйство, инвестиции, наука, медицина, логистика… в чем еще сходятся интересы России и Поднебесной

— Дружить городами: «Ростки», как площадка укрепления сотрудничества между Россией и Китаем на муниципальном уровне.

— Инвестиции-2026: сбылся ли прогноз руководителя АИР РТ, данный в начале года

— Что делается в республике для повышения благоприятности инвестиционного климата

Календарь

Все мероприятия