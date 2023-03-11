И целого века мало

Новый роман звезды латиноамериканской литературы Исабель Альенде охватывает период от «испанки» до коронавируса

Фото: Екатерина Петрова

Сорок лет назад вышел первый роман Исабель Альенде «Дом духов» и сразу же стал бестселлером с мировым успехом. В 1993 году книга была экранизирована, а главные роли сыграли Мерил Стрип и Джереми Айронс. В августе прошлого года писательнице исполнилось 80 лет. На свой юбилей она подарила себе и поклонникам новый роман «Виолета», который в России поступил в продажу буквально неделю назад.

Столетняя Виолета отправляется умирать в самый южный угол Чили, в дом, который был ее убежищем на протяжении всей жизни. В оставшееся ей время она записывает воспоминания в виде письма внуку.

Дорогой Камило! Эти страницы — мое духовное завещание. В будущем, когда ты состаришься и обо мне не вспомнишь, память может тебе изменить, ты уже и сейчас забывчив, а с возрастом этот недостаток только усугубится.

Виолета растила Камило как собственного сына после того, как ее дочь умерла во время родов. Кажется, что эта книга представляет собой исповедь. Пожилая женщина заявляет внуку, что расскажет ему о «своих греховных поступках». Усиливает эффект и тот факт, что Камило стал священником. Жизнь Виолеты была насыщена не только любовными историями, но и кризисами XX века, войнами, переворотами, диктатурами и пандемиями.

Я родилась в 1920 году во время пандемии испанки, а умру в 2020 году во время пандемии коронавируса. Какое элегантное имя досталось такому вредному микробу!.. Мир замер, человечество удалилось на карантин. Удивительная симметрия — родиться во время одной эпидемии и умереть во время другой.

Обе пандемии служат повествовательным каркасом для эпистолярного романа. Виолета в хронологическом порядке рассказывает, как она родилась в семье из высшего общества столицы Чили, оказалась в бедности после Всемирного экономического кризиса, сбежала на юг в глушь с матерью, двумя тетями и ирландской няней и, наконец, как взрослая женщина жила между зависимостью и страстью, прежде чем заняться борьбой за женские права в Чили.

Виолете было девять лет, когда она пережила первую и самую большую драму своей жизни. Мошенничество и мировой экономический кризис разорили ее отца и семейный бизнес настолько, что патриарх нашел единственный выход — самоубийство. Девочка обнаружила его мертвым в библиотеке.

Целую вечность я неподвижно стояла с чашкой в дрожащей руке, глядя на отца и шепотом окликая: «Папа, папа». До сих пор помню с пугающей ясностью ощущение пустоты и спокойствия, которое мной овладело и не отпускало даже после похорон.

Семья сбегает из столицы от стыда и разорения на юг страны. Здесь бедная земледельческая жизнь в сырости определяет будни Виолеты, ее больной матери, незамужних теток и старшего брата. Это все, что осталось от некогда огромной семьи, члены которой после трагедии разбежались кто куда. Наша героиня и ее небольшое окружение находят убежище у пожилой учительской пары. Виолета знакомится с местными сообществами и обычаями коренных народов, а также с идеями эмансипации через свою бывшую ирландскую няню, а теперь учительницу английского языка в столице мисс Тейлор. Тем не менее сначала Виолета идет по традиционному пути и выходит замуж за экспата из Германии, скорее из чувства долга, чем по любви.

Я была помолвлена с Фабианом, в глазах общества мы были парой, к тому же я не видела веской причины бросать такого хорошего жениха. Иногда мне казалось, что без него я обречена на одиночество. Я не чувствовала в себе ни особых талантов, ни призвания, которое определяло бы путь, отличный от пути любой другой женщины... Я не решалась поменять безопасность на свободу.

Сначала Виолета была не уверена в себе и собственных силах. Но именно она предложила брату — основателю компании по сборке готовых домов из древесины, эффективные решения для продвижения продаж. Она начала работать и зарабатывать собственные деньги, несмотря на конвенции 1940-х годов, согласно которым все доходы женщины принадлежали ее мужу. Затем в жизнь героини входит пилот Хулиан Браво, и Виолета впервые узнает, что такое страсть.

Она уходит от мужа и бросается в токсичные отношения с Хулианом. Несмотря на то, что он бьет ее, обманывает и изменяет, Виолета не может от него уйти. Кроме того, Хулиан связан с темными делами. Его заказчиками выступают как мафия, так и кубинский диктатор Фульхенсио Батиста, а также ЦРУ и будущая военная диктатура в Чили.

Исабель Альенде не только описывает эпоху Пиночета во всей ее полноте, но и старается уместить все это на 400 страницах — испанский грипп, Вторая мировая война, холодная война, колониальная несправедливость, борьба за права женщин, ужасы военной диктатуры. Персонажи вступают на сцену и уходят с нее, и зачастую кажутся демонстративными помощниками для исторических событий, то бледными, то перегруженными различными стереотипами, как, например, персонаж Хулиана.

Но при этом роман «Виолета» не заставит скучать. Герои книги любят, спорят, умирают, бегут и скорбят, и читатель вовлекается в сюжет. Роман остается верен форме письма, он скорее описательный, чем сценический. Исабель Альенде гонится за веком, заставляя свою героиню, Виолету, потерять дочь и бояться за арест сына диктаторским режимом.

В конце жизни аполитичная Виолета находит свое предназначение и создает фонд, который помогает жертвам домашнего насилия. В зрелом возрасте героиня неожиданно находит новую большую любовь. И таким образом, этот роман также можно назвать книгой о старении, разрушающей стереотипное восприятие возраста. В конце жизни Виолета оглядывается на прожитые годы. И кажется, что она довольна и готова встретиться со всеми, кого потеряла в этом безумном XX веке.

Писательница Исабель Альенде уже почти 40 лет живет в Калифорнии, но в своих романах она всегда возвращается в Чили, страну, в которой выросла. Военный переворот 1973 года привел к 17-летней террористической диктатуре Аугусто Пиночета и вынудил племянницу погибшего президента-социалиста Сальвадора Альенде покинуть страну. Исабель отправилась в изгнание сначала в Венесуэлу, а затем переселилась в США, где познакомилась со своим вторым мужем.

Романы Исабель Альенде всегда несут в себе и автобиографические оттенки. В одном из интервью писательница сказала, что на создание персонажа Виолеты ее вдохновила собственная мать, но, в отличие от своей героини, у той никогда не было возможности следовать за своими желаниями и целями или быть такой же независимой, как Виолета. И мать писательницы, и героиня романа, как, впрочем, и сама Исабель Альенде, — это женщины, борющиеся против жестоких законов времени, в которое они родились.

Женщины, пережившие разного рода насилие и не допустившие, чтобы жизненные трудности их сломили, стоят в центре почти всех романов Исабель Альенде. И «Виолета» не исключение.

Издательство: «Иностранка»

Перевод: Надежда Беленькая

Количество страниц: 384

Год: 2023

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».