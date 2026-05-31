Bloomberg: в ЕС обсуждают временную отмену ограничения цен на российскую нефть

Эту возможность рассматривают в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

По информации Bloomberg, полученной от источников, Евросоюз изучает вариант временной приостановки действия ограничений на стоимость российской нефти. Обсуждение ведется на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

В прошлом году в ЕС запустили механизм, предусматривающий автоматическую корректировку предельной цены на российскую нефть марки Urals каждые полгода. Стоимость должна была становиться на 15% ниже среднерыночного уровня. При этом европейские компании не вправе оказывать услуги по страхованию и транспортировке нефти, если ее стоимость выходит за утвержденные рамки.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Обострение конфликта вокруг Ирана и закрытие Ормузского пролива спровоцировали существенный рост цен на энергоносители. Как сообщает Bloomberg, при ближайшем пересмотре ценового потолка его, вероятнее всего, повысят — с текущих $60 (установлены Группой семи) до $65.



В числе альтернативных вариантов — приостановка автоматического механизма до конца года или лимит любого повышения до $60 в соответствии с уровнем G7.

Напомним, в мае Великобритания разрешила импорт дизтоплива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Соответствующая бессрочная лицензия вступила в силу 20 мая.

Галия Гарифуллина