Ушла из жизни главный хранитель музейных фондов Казанского Кремля Ольга Шелковская
Эту должность она занимала с 2007 года
Ушла из жизни главный хранитель музейных фондов Музея-заповедника «Казанский Кремль», заслуженный работник культуры Татарстана Ольга Шелковская. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба Минкульта республики.
Ольга Шелковская родилась в Казани 6 мая 1949 года. В 1969—1990 годах занимала разные должности в Государственном музее ТАССР.
С 1990 по 2006 год работала в Министерстве культуры ТАССР, в частности, занимала должности главного специалиста отдела музейных программ, мониторинга музейного фонда Татарстана и культурного туризма, ведущего советника. С 2007-го Ольга Шелковская работала главным хранителем Казанского Кремля.
