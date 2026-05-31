В России могут обновить перечень обстоятельств для упрощенного оформления ДТП

Правительство России рассмотрит возможность расширить перечень обстоятельств, позволяющих оформлять дорожно‑транспортные происшествия в упрощенном порядке. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, власти подготовят предложения по расширению перечня обстоятельств, которые допускают упрощенное оформление ДТП без пострадавших. В том числе речь идет об оформлении таких происшествий без участия уполномоченных сотрудников полиции.

Упрощенное оформление ДТП (без вызова сотрудников ГАИ) возможно при соблюдении следующих условий:

в аварию попало не более двух транспортных средств;

на оба транспортных средства оформлены действующие полисы ОСАГО, в которые внесены попавшие в ДТП водители (проверить полис ОСАГО можно на сайте Российского союза автостраховщиков);

в ДТП нет пострадавших лиц;

не повреждены объекты инфраструктуры, личные вещи или посторонние предметы.

За реализацию задачи отвечают МВД, Банк России, Минфин и Минэкономразвития — при участии профессионального объединения страховщиков. Поручение должно быть выполнено к 2027 году. По итогам работы исполнители представят доклад в правительство.

