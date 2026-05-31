В России могут обновить перечень обстоятельств для упрощенного оформления ДТП
Правительство России рассмотрит возможность расширить перечень обстоятельств, позволяющих оформлять дорожно‑транспортные происшествия в упрощенном порядке. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС.
Согласно документу, власти подготовят предложения по расширению перечня обстоятельств, которые допускают упрощенное оформление ДТП без пострадавших. В том числе речь идет об оформлении таких происшествий без участия уполномоченных сотрудников полиции.
Упрощенное оформление ДТП (без вызова сотрудников ГАИ) возможно при соблюдении следующих условий:
- в аварию попало не более двух транспортных средств;
- на оба транспортных средства оформлены действующие полисы ОСАГО, в которые внесены попавшие в ДТП водители (проверить полис ОСАГО можно на сайте Российского союза автостраховщиков);
- в ДТП нет пострадавших лиц;
- не повреждены объекты инфраструктуры, личные вещи или посторонние предметы.
За реализацию задачи отвечают МВД, Банк России, Минфин и Минэкономразвития — при участии профессионального объединения страховщиков. Поручение должно быть выполнено к 2027 году. По итогам работы исполнители представят доклад в правительство.
В Татарстане полис ОСАГО для б/у Lada Granta, Volkswagen Polo, Kia Rio, Skoda Rapid и Kia Picanto будет стоить в среднем около 6,9 тыс. рублей. Стоимость страховки подсчитана при условии, что водитель не попадает в ДТП, а стаж его вождения составляет более 10 лет.
