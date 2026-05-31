Удар ВСУ пришелся по энергоблоку Запорожской атомной электростанции
Жертв нет, АЭС работает в штатном режиме, сообщили в Минобороны
Вчера ВСУ ударили беспилотником по энергоблоку Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в Минобороны России.
— 30 мая в 14:08 ВСУ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по северной стороне шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции. В результате удара поврежден фасад машинного зала на расстоянии 10 м от реакторного отсека, — говорится в сообщении.
Жертв нет, АЭС работает в штатном режиме, уточнили в Минобороны.
Вчерашний удар стал первой намеренной атакой ВСУ в отношении основного оборудования Запорожской АЭС, писало РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева. По его словам, беспилотник управлялся по оптоволокну, что полностью исключает версию случайного попадания.
