Путевка в дежурную группу пришкольного лагеря обойдется казанцам в 920 рублей

Этим летом в пришкольных лагерях Казани отдохнут почти 22,5 тыс. детей. Смены пройдут на базе 160 образовательных учреждений, сообщил начальник управления образования Ирек Ризванов на «деловом понедельнике».

Для удобства работающих родителей организованы дежурные группы, в которых дети смогут оставаться с 8:00 до 16:00. Путевка обойдется казанцам в 920 рублей при полной стоимости в 6,1 тыс. рублей — разница покрывается за счет бюджета Татарстана. Дети участников СВО смогут присоединиться бесплатно. Смена будет идти 21 день.

Напомним, в Татарстане продолжают проверять детские лагеря перед началом летнего сезона. Сейчас специалисты МЧС осмотрели около 70% объектов, уделяя особое внимание пожарной безопасности.

Галия Гарифуллина