Депутат предложил сделать проезд в общественном транспорте бесплатным для беременных женщин

По мнению Колунова, устанавливать право на льготу можно на основании документа о постановке на учет по беременности

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Сергей Колунов выступил с инициативой ввести бесплатный проезд для беременных женщин на всех видах городского пассажирского транспорта. Он заявил, что неоднократно слышал подобный запрос от граждан и в ближайшее время направит предложение министру транспорта России, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, нужно устанавливать право на льготу на основании документа о постановке на учет по беременности.

— Снятие с учета по беременности сегодня происходит автоматически, соответственно, и льготу можно привязать к этому процессу — она будет прекращаться одновременно со снятием с учета, — объяснил он.

Такая мера снизит финансовую нагрузку на молодые и многодетные семьи, а также будет способствовать росту рождаемости в стране, говорит Колунов.

Галия Гарифуллина