В Армении выразили надежду на скорое разрешение проблем с ввозом товаров в Россию

Такую точку зрения озвучил вице-премьер Армении Мгер Григорян

Ереван надеется, что проблемы с ввозом товаров в Россию носят технический характер и в скором времени будут устранены. Такую точку зрения озвучил вице-премьер Армении Мгер Григорян в разговоре с Павлом Зарубиным, передают «Вести».

Политик подчеркнул, что на данном этапе преждевременно делать какие‑либо выводы о динамике торгового взаимодействия между Арменией и Россией. Он надеется, что сложности, возникающие при поставках товаров в Россию, имеют технический характер и что «скоро их не будет».



Напомним, недавно Россельхознадзор объявил о планах ввести с 30 мая временные ограничения на поставки из Армении ряда ягод и свежих овощей, включая томаты, огурцы, перец, зелень и клубнику. Ранее ведомство приостановило поставки алкоголя, произведенного ЗАО «Веди-алко», ООО «Абовянский коньячный завод», ООО «Винно-коньячный дом «Шахназарян» и другими производителями. Также Роспотребнадзор приостановил ввоз минеральной воды «Джермук» и цветов.

Галия Гарифуллина