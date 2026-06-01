Метшин о днях Казани в Минске: «Праздник был по всему городу»

По его словам, мероприятие прошло «в самых топовых локациях»

Фото: Реальное время

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о том, как в Минске прошли Дни столицы Татарстана. По его словам, мероприятие прошло «в самых топовых локациях».

— Праздник был по всему городу. Все федеральные каналы Белоруссии очень активно его освещали. Раис нашей республики Рустам Нургалиевич Минниханов принял активное участие, встретился с президентом, вместе мы встречались с премьер-министром. Само мероприятие прошло в самых топовых локациях, — поделился Метшин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Он подчеркнул, что Минск продолжает впечатлять. «Масштаб порядка в Белоруссии — пример не только для нас, но и для других», — добавил мэр Казани.

Напомним, на прошлой неделе в белорусской столице официально стартовали Дни Казани. Это ответный визит — прошлым летом в Татарстане принимали праздник Минска. Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил ряд белорусских предприятий и обсудил перспективы сотрудничества с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Галия Гарифуллина