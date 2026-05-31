Chanel зарегистрировала в России несколько товарных знаков

15:18, 31.05.2026

В их числе — Boy Chanel, Chance Chanel, Mademoiselle Prive, Chanel и Coco Necklace

Фото: Кин Шинг Лай на Unsplash

Люксовый бренд Chanel, который ранее ушел с российского рынка, зарегистрировал в России пять товарных знаков. Об этом пишет ТАСС.

В их числе:

  • Boy Chanel;
  • Chance Chanel;
  • Mademoiselle Prive;
  • Chanel;
  • Coco Necklace.

Заявки на регистрацию из Швейцарии подала компания «Шанель САРЛ» — правообладатель товарных знаков Chanel.

Напомним, бренд приостановил деятельность в России в марте 2022 года на фоне событий на Украине. К марту 2024 года компания полностью завершила уход с рынка: были расторгнуты договоры аренды, а все бутики бренда прекратили работу.

Галия Гарифуллина

