Chanel зарегистрировала в России несколько товарных знаков
В их числе — Boy Chanel, Chance Chanel, Mademoiselle Prive, Chanel и Coco Necklace
Люксовый бренд Chanel, который ранее ушел с российского рынка, зарегистрировал в России пять товарных знаков. Об этом пишет ТАСС.
В их числе:
- Boy Chanel;
- Chance Chanel;
- Mademoiselle Prive;
- Chanel;
- Coco Necklace.
Заявки на регистрацию из Швейцарии подала компания «Шанель САРЛ» — правообладатель товарных знаков Chanel.
Напомним, бренд приостановил деятельность в России в марте 2022 года на фоне событий на Украине. К марту 2024 года компания полностью завершила уход с рынка: были расторгнуты договоры аренды, а все бутики бренда прекратили работу.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».