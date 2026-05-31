Chanel зарегистрировала в России несколько товарных знаков

В их числе — Boy Chanel, Chance Chanel, Mademoiselle Prive, Chanel и Coco Necklace

Люксовый бренд Chanel, который ранее ушел с российского рынка, зарегистрировал в России пять товарных знаков. Об этом пишет ТАСС.

В их числе:

Boy Chanel;

Chance Chanel;

Mademoiselle Prive;

Chanel;

Coco Necklace.

Заявки на регистрацию из Швейцарии подала компания «Шанель САРЛ» — правообладатель товарных знаков Chanel.

Напомним, бренд приостановил деятельность в России в марте 2022 года на фоне событий на Украине. К марту 2024 года компания полностью завершила уход с рынка: были расторгнуты договоры аренды, а все бутики бренда прекратили работу.



