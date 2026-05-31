WSJ: ООН находится на грани банкротства из-за приостановки выплат США и Китая

Вашингтон должен организации более $4 млрд

ООН находится на грани банкротства из‑за приостановки выплат со стороны США и Китая в ходе борьбы за контроль над организацией, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Вашингтон не перечислил миллиарды долларов и вышел из десятка программ и учреждений, в том числе ВОЗ. Это часть мер по борьбе с тем, что президент США Дональд Трамп считает расточительными расходами и неэффективной политикой. Страна должна организации более $4 млрд.

Пекин задерживает выплаты, хотя позиционирует себя как «фактического лидера по финансовым взносам». Долг КНР перед ООН составляет $445 млн — притом что во время визита главы МИД Китая Ван И в организацию было перечислено почти $850 млн.

По данным WSJ, на США и Китай приходится почти половина — 42% — основного финансирования ООН. Китай заверил, что выполнит свои финансовые обязательства. В США заявляют: будущая финансовая поддержка будет зависеть от сокращения расходов — в том числе от уменьшения числа рабочих мест, сокращения количества поездок бизнес‑классом и внедрения машинных переводчиков.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что возможен финансовый крах организации. По прогнозам, средства у ООН закончатся к середине августа.



Галия Гарифуллина