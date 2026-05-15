Полис ОСАГО для начинающих водителей подорожал на 17% за год

Также стала дороже страховка и для аварийных автолюбителей

Полис ОСАГО для начинающих водителей в среднем стоил 25,3 тыс. рублей по итогам января — марта 2026 года. За год ценник страховки для данной категории автолюбителей вырос на 17%, пишут «Известия» со ссылкой на bip.ru.

Также стало дороже страхование и для аварийных водителей. В среднем ценник тут «взлетел» на 15%, до 32,4 тыс. рублей.

Основная причина подорожания ОСАГО — расширение тарифного коридора ЦБ в декабре прошлого года: регулятор сдвинул границы базового тарифа для легковых автомобилей на 15% в обе стороны, объяснили эксперты. После этого страховщики начали чаще выставлять повышенную базовую ставку, поэтому полисы подорожали прежде всего для наиболее рискованных категорий водителей.

