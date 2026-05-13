В России упростят порядок оформления пьяных водителей

На сегодняшний день при проверке водителя с признаками опьянения полицейским нужно оформить три-пять документов

В России сократят количество документов, оформляемых при проверке нетрезвого водителя на опьянение. Поправки внесут в статьи 27.12 и27.13 КоАП РФ, пишет ТАСС.

Напомним, что на сегодняшний день при проверке водителя с признаками опьянения полицейским нужно оформить три-пять документов: протокол об отстранении от управления транспортом, акт освидетельствования на состояние опьянения, протокол направления на медосвидетельствование, а еще протоколы об административном правонарушении и задержания машины или мотоцикла.

Согласно инициативе, предлагается составлять отдельный протокол об отстранении от управления авто или ставить нужную отметку в акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Аналогичные изменения касаются и задержания ТС: запись предложили ставить в протоколе о правонарушении или определении о возбуждении дела.

Сокращение количества составляемых документов поможет сэкономить около 33,6 тыс. рабочих часов в год, а также сократить траты на бланки, объяснили инициаторы.

