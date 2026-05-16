Шлейхер и Кузнецов стали чемпионами России в синхронных прыжках с трехметрового трамплина

Спортсмен казанского «Синтеза» Никита Шлейхер в паре с Евгением Кузнецовым стал чемпионом России в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Чемпионат России с 15 по 20 мая проходит в Казани.

Шлейхер и Кузнецов в шести прыжках суммарно набрали 442,92 балла. В тройку лучших также вошли Григорий Иванов/Илья Молчанов (415,41) — серебро, и Александр Калашников/Александр Черепахин (402,27) — бронза.

Ранее, в мае, в суперфинале Кубка мира по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки российский дуэт Руслана Тернового и представителя Татарстана Никиты Шлейхера занял восьмое место в общем зачете.



Зульфат Шафигуллин