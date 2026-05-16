Гатиятулин назвал главную причину поражения «Ак Барса» от «Локомотива»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин назвал главную причину поражения от «Локомотива» в третьем матче финала Кубка Гагарина. В игре в Казани команда проиграла ярославцам со счетом 1:4.

По словам Гатиятулина, «Ак Барс» уступил «Локомотиву» в нацеленности на ворота. За весь матч казанцы нанесли всего 16 бросков в створ соперника.

— Уступили в нацеленности на ворота. Плотная игра, нужно было больше угрожать. Не все получалось здесь. Идет серия, мы двигаемся шаг за шагом. Сегодня сыграли этот матч, готовимся к следующему. Мы на протяжении всего сезона развивали активную игру в зоне атаки с подключениями защитников и видим, что это работает. Но сегодня этого было недостаточно. Разберем матч, по ходу серии соперники изучают друг друга, мы будем смотреть, в чем можем стать лучше, — передает слова Гатиятулина корреспондент «Реального времени».

Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу «Локомотива». Следующий матч команды проведут 17 мая в 14:30 мск в Казани. Это поражение стало первым для «Ак Барса» на домашнем льду в текущем плей-офф.

«Локомотив» в нынешнем сезоне выступает в ранге действующего чемпиона Кубка Гагарина. В прошлом году ярославцы обыграли в финале челябинский «Трактор».

Зульфат Шафигуллин