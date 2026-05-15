«Локомотив» повел в финальной серии с «Ак Барсом»

Казанцы уступили в третьем матче со счетом 1:4. Ярославцы снова впереди в противостоянии

«Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в третьем матче финальной серии. Встреча в столице Татарстана завершилась в пользу гостей — 1:4.

На 11-й минуте счет в матче открыл нападающий «Локомотива» Максим Березкин, реализовав удаление Степана Терехова — 0:1. Удвоил преимущество ярославцев Рихард Паник на 17-й минуте, убежав на рандеву с Тимуром Биляловым. Первым броском форвард «Локомотива» промахнулся, однако от борта подобрал шайбу и добавил. Шайба рикошетом от Билялова зашла в ворота — 0:2.

На 29-й минуте Митчеллу Миллеру удалось сократить отставание «Ак Барса» — 1:2. Но уже на 33-й минуте защитник «Локомотива» Никита Черепанов вновь вернул ярославцам комфортный перевес по счету — 1:3.

Итоговый счет на табло установил нападающий «Локомотива» Артур Каюмов, забросив в пустые ворота — 1:4.

Следующий матч между командами состоится в Казани 17 мая. Начало игры в 14:30 по московскому времени. Счет в серии — 2:1 в пользу «Локомотива».

Евгений Романов