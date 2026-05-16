Центр развития футбола на базе «Рубина» готов на 74%

Всего по линии спорта в Татарстане в текущем году реализуется 14 объектов

Центр развития футбола на базе «Рубина» в Авиастроительном районе Казани готов на 74%. Об этом на совещании в Доме правительства РТ сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Всего в Татарстане в текущем году по линии спорта реализуется 14 объектов. 20% от общего объема работ приходится на строительство крытых футбольных манежей. Также подрядчиками реализуется пять универсальных спортивных площадок.

На крупнейшем из объектов — в Центре развития футбола — выполнение строительных работ находится на отметке в 74%. Работы по строительству трех ледовых арен выполнены на 25%.

Полное завершение строительства универсального комплекса и всего Центра развития футбола планируется к августу 2026 года. Работы финансируются за счет Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и бюджета Татарстана.

Зульфат Шафигуллин