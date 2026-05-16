Защитник «Ак Барса» Карпухин: «Никто не сдался, перелома в серии нет»

Хоккеист «барсов» считает, что вся борьба в серии с «Локомотивом» еще впереди

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался о перспективах команды в серии с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина. Казанцы пока уступают с общим счетом 1:2 после трех матчей.

— Это только третья игра. Конечно, проигрывать в финале всегда неприятно и обидно, но точно никакого перелома нет. Никто не сдался, вся борьба еще впереди, — сказал Карпухин Metaratings.ru.

«Локомотив» ведет в финальной серии до четырех побед со счетом 2:1. Следующий матч команды проведут в Казани 17 мая в 14:30 по московскому времени.

Накануне «Ак Барс» проиграл дома «Локомотиву» с крупным счетом. О подробностях игры читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин