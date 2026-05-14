Подростки из Татарстана были задержаны за попытку поджога железной дороги

За совершение преступления им было обещано денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей, а теперь им грозит до 20 лет лишения свободы

Сотрудники ФСБ Самарской области задержали двух несовершеннолетних жителей Татарстана по подозрению в совершении поджога трансформаторного шкафа Куйбышевской железной дороги.

По данным следствия, подростки действовали по указанию неизвестного лица через мессенджер Telegram. За совершение противоправного действия им было обещано денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники спецслужбы быстро установили личности подозреваемых. После задержания подростки признались в содеянном.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. За совершенное преступление подросткам грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным МВД по РТ, только с начала 2026 года уже были задержаны семь несовершеннолетних за диверсионную деятельность, а за последние три года еще семь — на этапе подготовки нападений на образовательные организации Татарстана. Подробнее о том, как вести себя сейчас взрослым, почему им нужно следить за покупками своих детей и что предпринимается в республике в качестве профилактики, — в материале «Реального времени».



