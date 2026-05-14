Митрополит Кирилл назначен игуменом Казанского Богородицкого монастыря

Игумен Марк, ранее занимавший эту должность, стал новым наместником Раифского Богородицкого мужского монастыря

Фото: Артем Дергунов

Митрополит Татарстанский Кирилл назначен наместником Казанского Богородицкого монастыря. В свою очередь, игумен Марк (Виленский), ранее занимавший эту должность, стал новым наместником Раифского Богородицкого мужского монастыря. Решение опубликовано в 42-м журнале Священного Синода РПЦ.

— В связи с прошением Преосвященного митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла... освободить Преосвященного епископа Соликамского и Чусовского Гавриила от должности игумена Раифского Богородицкого мужского монастыря пос. Местечко Раифа Зеленодольского района Татарстана; назначить на должность игумена Раифского Богородицкого мужского монастыря пос. Местечко Раифа Зеленодольского района Татарстана игумена Марка (Виленского) с освобождением его от должности наместника Казанского Богородицкого монастыря Казани, — говорится в сообщении.

Отмечается, что при принятии данного решения представители РПЦ учли необходимость контроля ремонтно-реставрационных работ по воссозданию исторического облика Казанской Богородицкой обители, а также кураторства образовательных проектов Казанской епархии ввиду предполагающегося размещения Казанской духовной семинарии на территории упомянутой обители.

Ранее сообщалось, что в Абу-Даби построят первый русский православный храм.

Никита Егоров