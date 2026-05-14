Гурбангулы Бердымухамедов предложил создать Всемирную антологию исламской поэзии
Лидер туркменского народа выступил на съезде министров культуры стран Организации исламского сотрудничества
Глава Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил создать Всемирную антологию исламской поэзии. Об этом он заявил в рамках Второго съезда министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Казани.
— Исторические особенности исламской философской мысли — это ее лирическое и поэтическое наполнение, — отметил высокий гость. — Поэтому в качестве первого шага предлагаю подумать над созданием Всемирной антологии исламской поэзии. Туда могли бы войти произведения выдающихся поэтов, мыслителей, философов мусульманского мира, а также тех авторов, которые ощущают свою принадлежность к исламу, исламской культуре, — передает слова Бердымухамедова корреспондент «Реального времени».
Бердымухамедов прибыл в Казань с рабочим визитом 13 мая для участия в «КазаньФоруме». В ходе своей поездки экс-президент Туркменистана уже успел встретиться с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и позвонить президенту России Владимиру Путину.
