В России в два раза увеличили лимит сверхурочной работы

При этом старый лимит сохранят для работников государственных и муниципальных учреждений

В Госдуме приняли на пленарном заседании во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому лимит сверхурочных работ повышается с 120 до 240 часов. Соответствующие поправки внесут в ТК РФ, пишет ТАСС.

Напомним, что за сверхурочную работу платят в полуторном размере за первые два часа в день и в двойном за последующие.

Согласно новому закону, сверхурочная работа за первые два часа работы должна будет оплачиваться минимум в 1,5-ном размере, а начиная с 121 часа — в двойном размере за каждые последующие часы.

При этом лимит в 120 часов в год сохранят для работников государственных и муниципальных учреждений, работающих по внутреннему совместительству более чем на одну четвертую месячной нормы рабочего времени, работников с вредными условиями труда. Согласно проекту, привлекать пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и работников с вредными условиями труда можно будет только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.

Никита Егоров