В Татарстане в пятницу ожидается сильный ветер

15:16, 14.05.2026

Его порывы достигнут 15—17 м/с

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в пятницу, 15 мая, днем местами ожидается сильный ветер. Его порывы достигнут 15—17 м/с, предупредили в ГУ МЧС России по республике.

В целях безопасности сотрудники МЧС советуют татарстанцам не стоять под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.

Кроме того, жителей республики призвали не оставлять в непогоду детей без присмотра, а также помочь пожилым и больным людям. При необходимости следует позвонить экстренным службам (112).

Ранее сообщалось, что в Альметьевске ООО «ЖЭУ-7» оштрафовали на 100 тыс. рублей за то, что компания не очистила от наледи крышу дома.

Никита Егоров

