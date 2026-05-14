В Татарстане в пятницу ожидается сильный ветер
Его порывы достигнут 15—17 м/с
В Татарстане в пятницу, 15 мая, днем местами ожидается сильный ветер. Его порывы достигнут 15—17 м/с, предупредили в ГУ МЧС России по республике.
В целях безопасности сотрудники МЧС советуют татарстанцам не стоять под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.
Кроме того, жителей республики призвали не оставлять в непогоду детей без присмотра, а также помочь пожилым и больным людям. При необходимости следует позвонить экстренным службам (112).
Ранее сообщалось, что в Альметьевске ООО «ЖЭУ-7» оштрафовали на 100 тыс. рублей за то, что компания не очистила от наледи крышу дома.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».