Россияне с высшим образованием стали чаще подрабатывать таксистами и курьерами

В России все чаще встречаешь людей с высшим образованием, а то и двумя дипломами, которые дополнительно подрабатывают в такси или курьерами. Об этом в разговоре с корреспондентом «Реального времени» сообщила HR-эксперт Зулия Лоикова.

— Я уже не удивляюсь тому, что встречаю в такси людей с двумя высшими образованиями, например, в области физики, экономики, или инженеров. У нас часто и курьерами подрабатывают люди, которые днем заняты в офисе, — сказала она.

По ее словам, людей привлекает в таких видах занятости свободный график. Причем люди ищут возможности для подработки из-за нехватки денег.

Она также добавила, что спрос россиян на подработку стал одной из причин увеличения числа самозанятых в стране.

— По последним данным на текущий год в нашей стране числится около 16 миллионов самозанятых. В основном речь идет о людях, которые совмещают эту деятельность с основной работой, — резюмировала Лоикова.

Напомним, что с начала года количество самозанятых в России увеличилось на 6,5%, до 16,4 млн человек, а число индивидуальных предпринимателей — на 7%, до почти 4,8 млн человек. Однако, по словам руководителя Союза предпринимателей и арендаторов России Андрея Бунича, увеличение числа ИП связано с налоговыми изменениями, а не с реальным ростом объектов бизнеса в экономике. Что касается самозанятых, то их число, по прогнозам HR-специалиста Гарри Мурадяна, будет расти по ряду причин, но в определенный момент они столкнутся с невостребованностью на рынке труда. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров