Стартовал ремонт казанских дорог, на который направили 20 миллиардов рублей

В Казани начались масштабные работы по обновлению дорожной инфраструктуры: в текущем сезоне планируется провести ремонт на 160 участках улично-дорожной сети во всех районах города, включая жилые массивы и поселки. Подробнее об этом — в материале «Реального времени». На дорожное строительство и капитальный ремонт в этом году направлено более 20 миллиардов рублей.

Одним из ключевых объектов стал участок улицы Восстания протяженностью 1,8 км — от улицы Васильченко до проспекта Ибрагимова. Мэр Казани Ильсур Метшин лично побывал на этом участке.

— Перекресток на улице Восстания — это один из самых напряженных по транспортной нагрузке отрезков: здесь образовалась колея, тротуары давно требовали ремонта. По просьбам жителей соседних домов здесь будет увеличена зеленая зона, высажены деревья, — рассказал глава города.

На улице Восстания ведутся работы по обновлению 63,4 тысячи квадратных метров проезжей части и 15,4 тысячи квадратных метров тротуаров. Уже выполнено фрезерование старого покрытия, уложен выравнивающий слой асфальтобетона. Установка бордюров завершена на 50%, ремонт тротуаров — на 40%. Завершение работ запланировано на середину июня.



Наталья Жирнова