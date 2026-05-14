Нижнекамцы поддержали проект СИБУРа по масштабной реновации Парка нефтехимиков

Обновленный парк станет излюбленным местом притяжения Нижнекамска, реконструкция завершится в 2027 году — к 60-летию «Нижнекамскнефтехима»

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В лицее №31 состоялись общественные обсуждения, посвященные проекту реновации Парка нефтехимиков, которую в 2026—2027 годах реализует СИБУР. Горожане одобрили обновленную концепцию.

Для разработки концепции компания привлекла «Проектную группу 8», которая работает над проектом совместно с администрацией города и Институтом развития городов РТ. У команды за плечами уже есть успешные проекты в Нижнекамске: парк «СемьЯ» и набережная Красного Ключа.

— Парк должен сохранить свой статус и значение. Это важное место для города нефтехимиков, оно объединяет людей. Мы ориентируемся на лучшие примеры паркового благоустройства в России и мире, но при этом создаем уникальный дизайн-код парка — с плавными линиями и отсылками к химии, молекулам и созидательным связям между ними, — рассказал генеральный директор «Проектной группы 8» Дмитрий Смирнов.

Слушания начали с истории проекта. Специалист «Проектной группы 8» Виктория Дергач рассказала, что сначала провели онлайн-анкетирование жителей города, затем встретились с разными группами жителей, а еще брали мини-интервью прямо в парке, чтобы максимально учесть запросы нижнекамцев.

— Парк нефтехимиков — одно из самых любимых и крупных мест отдыха. Компания приняла решение полностью реконструировать парк: появятся новые пространства для всех возрастов, фонтаны, спортивные зоны, выставочный центр. Уверен, после реконструкции парк станет центром притяжения. В прошлом году мы вместе впервые залили каток и поставили новую елку — молодежи очень понравилось. Что же касается содержания парка, то мы, конечно, будем приглашать малый и средний бизнес: семейное кафе, кофейни, пункт проката. Плюс отдельно подготовим и защитим бюджет на содержание парка в Минфине республики и согласуем его с раисом Татарстана, — отметил глава Нижнекамского муниципального района, мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Главный архитектор Нижнекамска Эмиль Сиразетдинов представил концепцию в деталях. Проект предполагает расширение территории — в первую очередь за счет новых парковок, всего в парке их будет три, на 154 парковочных места.

Одна из ключевых проблем, которую удалось решить, — ливневая канализация и постоянный застой воды как в самом парке, так и на прилегающих территориях. Кроме того, архитекторы нашли оптимальное место для выгула собак, полностью учтя запросы горожан.

Важное изменение коснется освещения: в парке появится полноценное функциональное освещение, чтобы вечером здесь было комфортно и безопасно. На главной площади парка возведут навесы, под которыми можно будет укрыться от зноя и дождя. Там же организуют точки общественного питания, пункт проката и общественные туалеты. Перголы появятся и на маленькой площади, а кроме того, там построят универсальный павильон для мастер-классов.

Особое внимание в парке будет уделено зеленым насаждениям: взрослые деревья сохранят по максимуму, кустарники пересадят, сформировав буферные зоны, а количество зелени значительно увеличат за счет новых посадок.

Для велосипедистов выделят отдельную дорожку, изолированную от пешеходных маршрутов, — это сделает движение безопасным для всех.

Помимо этого, парк оснастят рулонным газоном и системой автополива. Зимнее обслуживание тоже продумали с самого начала: променады спроектируют так, чтобы уборочная техника могла свободно работать и эффективно чистить снег. Также в парке появится спортивное ядро, включая центр раннего физического развития, зоны активного спорта и зону инклюзии.

— Мы постарались сделать так, чтобы в обновленном Парке нефтехимиков было интересно всем: детям, взрослым, молодежи, старшему поколению, а также чтобы он был востребован на протяжении круглого года, как летом, так и зимой. Для этого создадим в парке несколько функциональных зон для семейного отдыха, активного досуга, а также общественных мероприятий и культурных фестивалей. Отдельно предусмотрели удобные парковки, велодорожки, зоны питания и выгула собак, чтобы время, проведенное в парке, было максимально приятным и комфортным. И, конечно, в ходе реконструкции Парка нефтехимиков, которая начнется в конце мая, а завершится в 2027 году, мы учтем все пожелания жителей, высказанные сегодня в ходе общественных обсуждений, — подчеркнул Станислав Мартыненко, руководитель службы «Нижнекамскнефтехима» по связям с государственными органами РТ.

Среди таких предложений было пожелание сохранить в визуальном оформлении парка тему нефтехимии, а также вклада первостроителей Нижнекамска в становление и развитие города.

— Мне кажется, такие встречи очень важны. Когда слушают мнение жителей — это здорово. Концепция очень хорошая, мне понравилась. Классно, что у нас появится площадка для развития молодежи. Мы сможем изучать историю Нижнекамска, историю парка, даже что-то про химию и физику — все, что нам интересно. Мы же живем в Нижнекамске, у нас город заводов, градообразующие предприятия рядом, и нам, молодому поколению, очень хочется изучать историю своего города, республики и нашей большой страны, — рассказала Амина Рамазанова, ученица 7-го класса лицея №31.

— Честно говоря, поначалу Нижнекамск встретил эту компанию с недоверием. Но, увидев, как успешно реализуются многие социальные проекты и компания продолжает дело нижнекамских нефтехимиков, вкладывается в развитие города, мы уверены, что если за что-то она берется, то делает это на отлично, — признался Хамза Багманов, почетный гражданин Нижнекамска.

Ранее в тот же день специалисты «Проектной группы 8» провели экскурсию в парке, на которой жители Нижнекамска узнали, как формировалась концепция обновления Парка нефтехимиков, а также как ее реализация согласуется с идентичностью нижнекамцев и траекторией развития соседних с парком городских пространств.