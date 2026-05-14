Яна Лантратова назначена уполномоченным по правам человека в России

На эту должность претендовал Артем Прокофьев — депутат Госдумы от Татарстана

Госдума назначила на должность уполномоченного по правам человека в России Яну Лантратову, представляющую фракцию «Справедливая Россия». Ее кандидатура получила поддержку также от фракции «Единая Россия».

На эту должность претендовали три кандидата. От КПРФ выдвигался Артем Прокофьев — депутат Госдумы от Татарстана, член Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Фракция ЛДПР представила кандидатуру Ивана Сухарева, первого заместителя председателя Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Напомним, что этот пост недавно покинула Татьяна Москалькова, возглавлявшая институт защиты прав человека на протяжении 10 лет.



Наталья Жирнова