Яна Лантратова назначена уполномоченным по правам человека в России
На эту должность претендовал Артем Прокофьев — депутат Госдумы от Татарстана
Госдума назначила на должность уполномоченного по правам человека в России Яну Лантратову, представляющую фракцию «Справедливая Россия». Ее кандидатура получила поддержку также от фракции «Единая Россия».
На эту должность претендовали три кандидата. От КПРФ выдвигался Артем Прокофьев — депутат Госдумы от Татарстана, член Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Фракция ЛДПР представила кандидатуру Ивана Сухарева, первого заместителя председателя Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.
Напомним, что этот пост недавно покинула Татьяна Москалькова, возглавлявшая институт защиты прав человека на протяжении 10 лет.
