Визит Путина в Китай состоится в ближайшее время — Кремль
Визит президента России Владимира Путина в Китай состоится в самое ближайшее время. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подготовка к поездке уже завершена, сейчас вносятся заключительные штрихи.
Детали визита и точная дата будут объявлены дополнительно.
Напомним, что сегодня утром в Пекине завершились переговоры Трампа и Си Цзиньпина: ключевой темой переговоров стал тайваньский вопрос.
