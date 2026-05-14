21:33 МСК
Визит Путина в Китай состоится в ближайшее время — Кремль

12:40, 14.05.2026

Детали визита и точная дата будут объявлены дополнительно

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Визит президента России Владимира Путина в Китай состоится в самое ближайшее время. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, подготовка к поездке уже завершена, сейчас вносятся заключительные штрихи.

Детали визита и точная дата будут объявлены дополнительно.

Напомним, что сегодня утром в Пекине завершились переговоры Трампа и Си Цзиньпина: ключевой темой переговоров стал тайваньский вопрос.

Наталья Жирнова

