Депутат Госдумы от Татарстана Прокофьев претендует на пост омбудсмена России

Это стало возможно, после того как пост покинула Татьяна Москалькова

Артем Прокофьев, представляющий интересы Татарстана в Госдуме от КПРФ, стал одним из кандидатов на должность уполномоченного по правам человека в России. Это стало возможно, после того как пост покинула Татьяна Москалькова, сообщает ТАСС.

14 мая состоится пленарное заседание Госдумы, где будет рассмотрен вопрос о назначении нового омбудсмена. Помимо Прокофьева, на эту должность претендуют еще два кандидата: первый зампред Комитета по вопросам собственности Иван Сухарев от ЛДПР и председатель Комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова от партии «Справедливая Россия».

Стоит отметить, что нынешний омбудсмен Татьяна Москалькова, возглавлявшая институт защиты прав человека на протяжении 10 лет, значительно изменила его работу, сфокусировав внимание на защите интересов граждан.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, благодаря усилиям Москальковой и предыдущего омбудсмена Эллы Памфиловой институт сосредоточился на вопросах прав человека, отказавшись от политической повестки.



Напомним, что Прокофьев ранее вошел в топ-100 депутатов ГД по эффективности. В него также вошли депутаты Айдар Метшин, Максим Топилин, Альфия Когогина и Илья Вольфсон.

