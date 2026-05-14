Жителей Татарстана предупредили о фейковых страницах главы Минлесхоза в мессенджерах

Жителей Татарстана предупредили, что в мессенджерах появились фейковые страницы министра лесного хозяйства республики Равиля Кузюрова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ информирует, что в мессенджерах создан поддельный аккаунт министра лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова. В настоящее время с данного аккаунта ведется массовая рассылка сообщений, — предупреждает пресс-служба.

В министерстве также призвали татарстанцев проявлять бдительность: не отвечать на подозрительные сообщения и не переписываться до обязательной проверки подлинности аккаунта.

Никита Егоров