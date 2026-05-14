ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» получило под управление два новых региона
Речь идет про Нижегородскую область и Мордовию, которые ранее находились под управлением ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород»
ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» включило в свой состав ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» в качестве филиала. Об этом сказано на сайте компании. В результате объединения к зоне ответственности учреждения добавились новые регионы: Нижегородская область и Мордовия.
На территории Нижегородской области под управление «Волго-Вятскуправтодора» перешли важные федеральные трассы:
- М-7 «Волга» (основное направление и обход Нижнего Новгорода);
- Р-158 (маршрут Нижний Новгород — Арзамас — Саранск);
- Р-177 «Поветлужье» (маршрут Нижний Новгород — Йошкар-Ола).
В Мордовии под управление учреждения попали участки трасс М-5 «Урал», подъездные пути к Саранску, обходы Краснослободска и Саранска, а также трассы Р-158 и Р-178.
Общая протяженность дорог под управлением учреждения теперь составляет более 3 315 километров.
Напомним, что ранее Илдар Мингазов покинул пост главы «Волго-Вятскуправтодора». Согласно данным системы «СПАРК», 8 мая его сменил Сергей Автономов, ранее занимавший пост заместителя Мингазова.
