ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» получило под управление два новых региона

Речь идет про Нижегородскую область и Мордовию, которые ранее находились под управлением ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород»

Фото: Артем Дергунов

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» включило в свой состав ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» в качестве филиала. Об этом сказано на сайте компании. В результате объединения к зоне ответственности учреждения добавились новые регионы: Нижегородская область и Мордовия.

На территории Нижегородской области под управление «Волго-Вятскуправтодора» перешли важные федеральные трассы:

М-7 «Волга» (основное направление и обход Нижнего Новгорода);

Р-158 (маршрут Нижний Новгород — Арзамас — Саранск);

Р-177 «Поветлужье» (маршрут Нижний Новгород — Йошкар-Ола).

Дмитрий Зайцев / realnoevremya.ru

В Мордовии под управление учреждения попали участки трасс М-5 «Урал», подъездные пути к Саранску, обходы Краснослободска и Саранска, а также трассы Р-158 и Р-178.

Общая протяженность дорог под управлением учреждения теперь составляет более 3 315 километров.

Напомним, что ранее Илдар Мингазов покинул пост главы «Волго-Вятскуправтодора». Согласно данным системы «СПАРК», 8 мая его сменил Сергей Автономов, ранее занимавший пост заместителя Мингазова.

Наталья Жирнова