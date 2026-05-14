Володин раскритиковал прогноз Минэкономики о росте тарифов ЖКХ

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал прогноз Минэкономики о росте тарифов ЖКХ на 33,5% за четыре года, пишет «Коммерсантъ».

Он отметил, что по этой проблеме уже поступило множество обращений от россиян. По мнению политика, такие предложения сначала нужно обсуждать с профильным комитетом Госдумы.

— Получается, с одной стороны, Министерство экономического развития говорит о снижении инфляции, высказывает прогнозы, что она до конца года снизится до 5%. А с другой стороны, прогнозирует рост тарифов, — двукратный относительно инфляции,— резюмировал Володин.

Никита Егоров