Ограничения интернета вызвали рекордную тревогу у россиян

По данным «Национального индекса тревожностей россиян» от КРОС, цифровые ограничения стали главной причиной беспокойства граждан в 2026 году. Уровень тревоги по этому поводу вдвое превысил показатели, зафиксированные во время пандемии коронавируса в 2020 году.

Суммарный индекс тревожности достиг отметки 1735,1, что стало абсолютным рекордом. Особенно высоким оказался индекс приживаемости темы — 10,39, отражающий активное обсуждение проблемы в социальных сетях.

Основными причинами беспокойства стали блокировка социальных сетей, перебои в работе мобильного интернета и опасения по поводу возможности проведения платежей банковскими картами и через QR-коды. Ранее в Кремле пояснили, что цифровые ограничения введены по соображениям безопасности. Владимир Путин поручил обеспечить доступ к госуслугам при отключении мобильного интернета.

Исследователи отмечают, что отключения интернета существенно повлияли на повседневную жизнь граждан, ограничив доступ к информации и нарушив привычный уклад. При этом, согласно опросу фонда «Общественное мнение», только 2% респондентов назвали проблемы с интернетом главным событием недели, тогда как события в Иране отметили 8% опрошенных.



