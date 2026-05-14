Звезда «Рабыни Изауры» Луселия Сантос выразила готовность сыграть в новом театре Камала

Известная бразильская актриса выразила восхищение театром Камала в Казани

Известная бразильская актриса и режиссер Луселия Сантос, прославившаяся благодаря роли в сериале «Рабыня Изаура», заявила о готовности сыграть в новом театре Камала. Об этом она заявила в эфире выездной редакции «Реального времени» на «КазаньФоруме».

— Вчера посетили новый театр [Камала], и мы остались под приятным впечатлением, потому что такого мы еще не видели. Я отправила миллион фотографий моим коллегам в Бразилии, говоря о том, что вот так вот надо [делать], — заявила Луселия Сантос и выразила готовность сыграть в этом театре.

Также Луселия Сантос анонсировала съемки фильма о российских женщинах.

На «КазаньФоруме-2026» работает выездная редакция «Реального времени». За главными событияти с мероприятия можно следить в нашей трансляции.

Зульфат Шафигуллин