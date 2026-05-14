Банк ЗЕНИТ обсудил результаты и перспективы развития партнерского финансирования на KazanForum-2026

Главный результат для банка — не только цифры, но прежде всего доверие клиентов и их обратная связь

Фото: предоставлено ПАО Банк ЗЕНИТ

Советник правления Банка ЗЕНИТ Венера Тлеулиева рассказала о развитии исламских продуктов в банке на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: КазаньФорум-2026» в рамках сессии «Партнерские финансы в России: опыт бизнеса и перспективы развития».

Банк ЗЕНИТ начал работу в направлении партнерского финансирования с 2024 года, и спикер поделилась, каких успехов удалось достичь за это время и с какими сложностями банк столкнулся в процессе.

Сегодня продуктовая линейка Банка ЗЕНИТ включает исламские дебетовые карты, пакет услуг «Исламский» с корпоративной картой для бизнеса, инвестиционную стратегию доверительного управления капиталом «Нур» для клиентов персонального банковского обслуживания.

предоставлено ПАО Банк ЗЕНИТ

Венера Тлеулиева подчеркнула, что главный результат для банка — это не только цифры, но прежде всего доверие клиентов: «Для нас особенно важно, что исламские продукты Банка ЗЕНИТ находят отклик у клиентов. Мы благодарны за доверие и за то, что люди ценят наше стремление работать в этом направлении. Именно такая обратная связь помогает нам двигаться дальше».

По словам спикера, в планах у банка расширение продуктовой линейки, привлечение компаний на комплексное обслуживание в рамках пакета услуг «Исламский», внедрение «халяльной» программы лояльности и инвестиционных инструментов, включая сукук (аналог облигаций).

Венера Тлеулиева отметила, что дальнейшее развитие партнерского финансирования в России требует объединения усилий всех участников рынка: банков, клиентов, компаний, экспертного сообщества и государства. Банк ЗЕНИТ открыт к сотрудничеству и приглашает партнеров к совместным проектам.

Реклама. ПАО Банк ЗЕНИТ.