В Татарстане направят 283,7 млн рублей на реконструкцию систем водоснабжения
Работы пройдут в двух селах республики
Из бюджета Татарстана выделят 283,7 млн рублей на реконструкцию систем водоснабжения. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Согласно документу, работы пройдут в селе Билярск Алексеевского района, а также в деревне Иштуган Сабинского района Татарстана.
Рабочим предстоит заменить старые водопроводные сети новыми, установить две водонапорные башни. Часть средств покроет затраты на инвентаризацию и изготовление документов кадастрового и технического учета, а также непредвиденные расходы.
Все работы планируют завершить до 30 ноября 2026 года. Заказчик — ГКУ «ГУИС РТ».
Ранее сообщалось, что на капремонт сетей водоснабжения в селе Пестрецы направят 50 млн рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».