В Татарстане направят 283,7 млн рублей на реконструкцию систем водоснабжения

Работы пройдут в двух селах республики

Из бюджета Татарстана выделят 283,7 млн рублей на реконструкцию систем водоснабжения. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Согласно документу, работы пройдут в селе Билярск Алексеевского района, а также в деревне Иштуган Сабинского района Татарстана.

Рабочим предстоит заменить старые водопроводные сети новыми, установить две водонапорные башни. Часть средств покроет затраты на инвентаризацию и изготовление документов кадастрового и технического учета, а также непредвиденные расходы.

Все работы планируют завершить до 30 ноября 2026 года. Заказчик — ГКУ «ГУИС РТ».

Ранее сообщалось, что на капремонт сетей водоснабжения в селе Пестрецы направят 50 млн рублей.

