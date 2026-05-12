21:22 МСК
Бутик-отель вдоль Кировской дамбы в Казани получил положительное заключение экспертизы

20:23, 12.05.2026

Застройщиком бутик-отеля на Кировской дамбе станет фирма ООО «Стагнум»

Фото: Мария Зверева

Бутик-отель вдоль Кировской дамбы в Казани получил положительное заключение экспертизы. Сведения в реестр внесены 12 мая 2026 года, следует из опубликованного на сайте документа.

Техническим заказчиком выступила компания ООО «Русстройинвест». Застройщиком бутик-отеля на Кировской дамбе станет фирма ООО «Стагнум».

Саму экспертизу провела компания «Поволжская негосударственная экспертиза».

Ранее сообщалось, что в ансамбле домов В.И. Щетинкина в Казани также откроют бутик-отель. На объекте побывал мэр города Ильсур Метшин.

Никита Егоров

