В России предложили увеличить срок выплаты пособия на ребенка неработающим родителям

Выплаты могут установить в размере МРОТ

Фото: Михаил Захаров

В Госдуму внесли проект закона, согласно которому предлагается платить неработающим родителям с двумя и более детьми ежемесячное пособие по уходу за малышом в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ). Именно такая величина выплаты, по словам инициаторов, «гарантирует получателям фиксированный и социально значимый уровень дохода». Внесли инициативу в нижнюю палату депутаты Леонид Слуцкий и фракция ЛДПР, пишет «Газета.Ru».

Напомним, что по состоянию на 2026 год МРОТ равен 22 440 рублям.

Согласно документу пособие предлагают распространить и на опекунов. Деньги, по мнению парламентариев, необходимо выплачивать до достижения ребенком возраста семи лет.

Отметим, что на сегодняшний день пособие по уходу за ребенком выплачивают только до полутора лет.

Ранее сообщалось, что семьи с тройней в Татарстане начнут получать по 100 тысяч рублей на ребенка.

Никита Егоров