В России предложили увеличить срок выплаты пособия на ребенка неработающим родителям
Выплаты могут установить в размере МРОТ
В Госдуму внесли проект закона, согласно которому предлагается платить неработающим родителям с двумя и более детьми ежемесячное пособие по уходу за малышом в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ). Именно такая величина выплаты, по словам инициаторов, «гарантирует получателям фиксированный и социально значимый уровень дохода». Внесли инициативу в нижнюю палату депутаты Леонид Слуцкий и фракция ЛДПР, пишет «Газета.Ru».
Напомним, что по состоянию на 2026 год МРОТ равен 22 440 рублям.
Согласно документу пособие предлагают распространить и на опекунов. Деньги, по мнению парламентариев, необходимо выплачивать до достижения ребенком возраста семи лет.
Отметим, что на сегодняшний день пособие по уходу за ребенком выплачивают только до полутора лет.
