Дональд Трамп допустил визит в Россию в 2026 году

22:34, 12.05.2026

Также он заявил, что сделает все для урегулирования украинского конфликта

Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос ТАСС, допустил, что посетит Россию в этом году. Это произошло во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в Китай.

По словам американского лидера, он сделает все для урегулирования украинского конфликта, и этот момент «все ближе».

Напомним, что президент США допускал приезд в Россию еще в августе 2025 года после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

— Next time in Moscow? — спросил у него Путин, улыбаясь.

— Очень интересное предложение. Наверное, меня будут осуждать, но я думаю, что это вполне возможно, — ответил Трамп.

Денис Петров

