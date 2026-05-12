Свыше тысячи человек соберет форум татарских религиозных деятелей в Казани

Собрание направлено на укрепление единства, обмен опытом и обсуждение актуальных вопросов исламской жизни в многонациональной стране

Сегодня, 12 мая, в здании Всемирного конгресса татар состоялась пресс-конференция, посвященная XVI Всероссийскому форуму татарских религиозных деятелей.

Как сообщила пресс-служба Всемирного конгресса татар, 15—17 мая в Казани и Болгаре состоится XVI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». Форум традиционно объединит имамов, исламских ученых, представителей духовенства, общественных деятелей со всех уголков России. В мероприятии примут участие более тысячи делегатов из 78 регионов Российской Федерации. Это крупнейшее в России собрание мусульманского духовенства, направленное на укрепление единства, обмен опытом и обсуждение актуальных вопросов исламской жизни в многонациональной стране.

C программой форума и мероприятиями, проводимыми в его рамках, журналистов ознакомил руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

На пресс-конференции также выступили первый замруководителя исполкома Всемирного конгресса татар, начальник комитета по работе с татарскими общественными организациями в регионах России Марс Тукаев, представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане, имам-хатыб мечети «Ихлас» Альфред Давлетшин.

Форум продолжает традиции диалога и взаимодействия мусульманского сообщества, духовенства и государственных структур, способствуя укреплению национального самосознания и духовной культуры татарского народа.

Никита Егоров