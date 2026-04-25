А потом все ушли в лес
В Альметьевске до проката показали дебют Алины Насибуллиной «Шурале»
В Татарстане, сразу после показа в Москве, идут предпремьерные показы фильма «Шурале» (18+). Прокат дебютной картины Алины Насибуллиной начнется 7 мая, сегодня его покажут в Казани, а корреспондент «Реального времени» посмотрел его в Альметьевске. Насколько триллер связан со всем известной историей о лесном духе? В ролях, помимо самой Насибуллиной, Максим Матвеев, Рузиль Минекаев, Хаски, а также, внезапно, Нурбек Батулла, подробности в материале «Реального времени».
Кто такая Алина Насибуллина?
В Елабуге, Альметьевске, Набережных Челнах и Казани «Татаркино» проводит Дни национального кино. Хедлайнер — триллер Алины Насибуллиной «Шурале».
Насибуллина родилась в Новосибирске, в Альметьевске у нее родился отец, в этом районе у нее много родственников, как и в Казани. По первому диплому она юрист, но потом поступила в Школу-студию МХАТ, в мастерскую Дмитрия Брусникина (и играет у него в театре), после окончила Школу драмы Германа Седакова. Также работала с театром «Практика», сама ставила спектакли, например, делала иммерсивный спектакль «Карамзин. Деревенский дневник» (и заодно изучили там все лесопилки). Снялась в фильме Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и у Дарьи Жук «Хрусталь». Татарстанский зритель помнит ее по эпизодической роли в проекте «Бери да помни» Байбулата Батуллина (там она изобразила в воспоминаниях мать героя).
Постепенно Насибуллина начала пробовать себя в кинорежиссуре, снимая короткометражки. «Шурале» — ее полнометражный дебют.
Насибуллина говорит, что разрабатывала эту историю около шести лет, причем тема с Шурале возникла только к середине (а в формате его тизера можно воспринимать клип «Пыяла» АИГЕЛ). Однажды она в Казани нашла книги о мифах татар и нащупала, что может двигать ее сюжет вперед.
Насибуллина в фильме не только режиссер, она играет главную героиню. Айша (ударение — на первый слог) живет в красивом доме с будущим мужем Михаилом (Максим Матвеев), пишет стихи, явно несчастна, можно сказать, даже безвольна. Плывет по жизни. Редкая для нее отрада — растения, которые «заполонили дом», превратив его в лес. Внезапный звонок вырывает ее из этого кокона — и вот уже девушка где-то в Татарстане, где ее мачеха держит лесопилку. Рядом с лесом. Работники вырубают священную рощу, после этого один из них, сводный брат героини Тимур (Геннадий Блинов), исчезает в этом лесу. Вскоре вслед за Айшой приезжает жених, выясняется, что Тимур, возможно, пропал, потому что должен денег местному авторитету (Роман Михайлов) денег. А работники говорят, что кто-то периодически ворует здесь лошадей.
Камера, которая пугает
Насибуллина написала сценарий с Игорем Поплаухиным («На тебе сошелся клином белый свет»). И в этой истории много неясного. Авторы не проговаривают все обстоятельства, так что какие-то вещи зритель достраивает сам. В сюжете, вообще, мало прямолинейного, что активно работает на саспенс. Но одна тема постоянно проявляется в сюжете — это тема побега. Айша сбежала когда-то из дома, не приезжала на похороны отца, теперь она убегает из Москвы, не находит себе места нигде, кроме, вероятно, леса.
Главный герой в фильме — это, конечно, лес. В него уходят, из него иногда возвращаются. Характерен эпизод, когда персонаж Савелий (Сергей Гилев) направляется в сторону лесопосадки, выворачивая на ходу на свитер, с него слетает тюбетейка, как некий символ «правильного».
Съемки леса, а также дебаркадера, своеобразного символа границы нормального и нереального мира, происходили в Татарстане. Трясущаяся ручная камера Антона Петрова следует за героями и весь страх, переживания воссоздают исключительно настоящим изображением, никаких видимых спецэффектов.
Плюс, конечно, игра актеров. Насибуллина за несколько мгновений преображается, внезапно начинает есть землю, скребет кожу так, что это чувствует зритель. Эпизодически в кадре возникает муж Алины Насибуллиной, рэпер Хаски, и его просто существование вызывает мурашки. Еще один важный актер для картины — Геннадий Блинов, который умело превращается то в макабрического героя, то в статичного чужого-своего брата.
В фильме часто звучит татарская речь, причем актеры явно озвучивали их сами, их резкий акцент хорошо встраивается в потустороннюю атмосферу кино. При этом мифологический пласт соседствует с бытовой историей. «Она такая злая, потому что в ней Убыр вселился», — говорит одна из героинь и непонятно, как это воспринимать — как реальную историю или обиженную реплику.
Сейчас Алина Насибуллина готовиться к съемке второго полнометражного фильма, но уже о современном искусстве, и действие его будет происходить в Москве. Будет иронично, обещает режиссер.
