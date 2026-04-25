А потом все ушли в лес

В Альметьевске до проката показали дебют Алины Насибуллиной «Шурале»

Алина Насибуллина — режиссер, сценарист, актриса. Фото: предоставлено пресс-службой «Татаркино»

В Татарстане, сразу после показа в Москве, идут предпремьерные показы фильма «Шурале» (18+). Прокат дебютной картины Алины Насибуллиной начнется 7 мая, сегодня его покажут в Казани, а корреспондент «Реального времени» посмотрел его в Альметьевске. Насколько триллер связан со всем известной историей о лесном духе? В ролях, помимо самой Насибуллиной, Максим Матвеев, Рузиль Минекаев, Хаски, а также, внезапно, Нурбек Батулла, подробности в материале «Реального времени».

Кто такая Алина Насибуллина?

В Елабуге, Альметьевске, Набережных Челнах и Казани «Татаркино» проводит Дни национального кино. Хедлайнер — триллер Алины Насибуллиной «Шурале».

Насибуллина родилась в Новосибирске, в Альметьевске у нее родился отец, в этом районе у нее много родственников, как и в Казани. По первому диплому она юрист, но потом поступила в Школу-студию МХАТ, в мастерскую Дмитрия Брусникина (и играет у него в театре), после окончила Школу драмы Германа Седакова. Также работала с театром «Практика», сама ставила спектакли, например, делала иммерсивный спектакль «Карамзин. Деревенский дневник» (и заодно изучили там все лесопилки). Снялась в фильме Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и у Дарьи Жук «Хрусталь». Татарстанский зритель помнит ее по эпизодической роли в проекте «Бери да помни» Байбулата Батуллина (там она изобразила в воспоминаниях мать героя).

Постепенно Насибуллина начала пробовать себя в кинорежиссуре, снимая короткометражки. «Шурале» — ее полнометражный дебют.

Насибуллина говорит, что разрабатывала эту историю около шести лет, причем тема с Шурале возникла только к середине (а в формате его тизера можно воспринимать клип «Пыяла» АИГЕЛ). Однажды она в Казани нашла книги о мифах татар и нащупала, что может двигать ее сюжет вперед.

Насибуллина в фильме не только режиссер, она играет главную героиню. Айша (ударение — на первый слог) живет в красивом доме с будущим мужем Михаилом (Максим Матвеев), пишет стихи, явно несчастна, можно сказать, даже безвольна. Плывет по жизни. Редкая для нее отрада — растения, которые «заполонили дом», превратив его в лес. Внезапный звонок вырывает ее из этого кокона — и вот уже девушка где-то в Татарстане, где ее мачеха держит лесопилку. Рядом с лесом. Работники вырубают священную рощу, после этого один из них, сводный брат героини Тимур (Геннадий Блинов), исчезает в этом лесу. Вскоре вслед за Айшой приезжает жених, выясняется, что Тимур, возможно, пропал, потому что должен денег местному авторитету (Роман Михайлов) денег. А работники говорят, что кто-то периодически ворует здесь лошадей.

Максим Матвеев. предоставлено пресс-службой «Татаркино»

Камера, которая пугает

Насибуллина написала сценарий с Игорем Поплаухиным («На тебе сошелся клином белый свет»). И в этой истории много неясного. Авторы не проговаривают все обстоятельства, так что какие-то вещи зритель достраивает сам. В сюжете, вообще, мало прямолинейного, что активно работает на саспенс. Но одна тема постоянно проявляется в сюжете — это тема побега. Айша сбежала когда-то из дома, не приезжала на похороны отца, теперь она убегает из Москвы, не находит себе места нигде, кроме, вероятно, леса.

Главный герой в фильме — это, конечно, лес. В него уходят, из него иногда возвращаются. Характерен эпизод, когда персонаж Савелий (Сергей Гилев) направляется в сторону лесопосадки, выворачивая на ходу на свитер, с него слетает тюбетейка, как некий символ «правильного».

Съемки леса, а также дебаркадера, своеобразного символа границы нормального и нереального мира, происходили в Татарстане. Трясущаяся ручная камера Антона Петрова следует за героями и весь страх, переживания воссоздают исключительно настоящим изображением, никаких видимых спецэффектов.

Рузиль Минекаев. предоставлено пресс-службой «Татаркино»

Плюс, конечно, игра актеров. Насибуллина за несколько мгновений преображается, внезапно начинает есть землю, скребет кожу так, что это чувствует зритель. Эпизодически в кадре возникает муж Алины Насибуллиной, рэпер Хаски, и его просто существование вызывает мурашки. Еще один важный актер для картины — Геннадий Блинов, который умело превращается то в макабрического героя, то в статичного чужого-своего брата.

В фильме часто звучит татарская речь, причем актеры явно озвучивали их сами, их резкий акцент хорошо встраивается в потустороннюю атмосферу кино. При этом мифологический пласт соседствует с бытовой историей. «Она такая злая, потому что в ней Убыр вселился», — говорит одна из героинь и непонятно, как это воспринимать — как реальную историю или обиженную реплику.

Сейчас Алина Насибуллина готовиться к съемке второго полнометражного фильма, но уже о современном искусстве, и действие его будет происходить в Москве. Будет иронично, обещает режиссер.