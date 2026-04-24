«Они еще построят свой БАМ, они еще запустят ракеты в космос»
В «Пирамиде» подвели итоги 26-го «Созвездия-Йолдызлык»
В КРК «Пирамида» прошел гала-концерт XXVI Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Его посвятили Году воинской и трудовой доблести в Республике Татарстан, поэтому в течение вечера звучали песни про агрономов, БАМ и даже песни Высоцкого. Подробнее — в материале «Реального времени».
«Этот сезон особенный»
— Дмитрий Туманов вместе со своей командой единомышленников из года в год всей душой служит этому великому проекту, — говорил исполняющий обязанности председателя Государственного совета Марат Ахметов на вручении Гран-при. — Особая благодарность — родителям за их титанический труд, физический и духовный вклад в воспитание будущего поколения. Благодаря таким талантам и возможностям у республики, конечно же, прекрасное будущее.
Действительно, труд титанический — любое свободное пространство «Пирамиды» заполнено детьми, родителями, педагогами, которые продолжают репетировать номера вплоть до выхода на сцену. Каждый коллектив легко опознать по единообразным нарядам. Бюджет одного, не самого «шикарного», обходится в 16-18 тысяч рублей, сообщает одна из руководительниц, пока дети расходятся после групповой фотографии.
Фестиваль начался в феврале, когда члены жюри Альметьевска, Сарманово, Агрыза, Набережных Челнов, Черемшана, Лаишево, Кукмора, Апастово, Зеленодольска отобрали участников для суперфинала в КСК КФУ УНИКС, а затем в театре «Созвездие-Йолдызлык». В зональных этапах приняли участие более 20 тысяч детей и подростков, это 2639 конкурсных номеров.
В Казани 11—16 апреля собралось более 5500 детей — танцоры, вокалисты, конферансье. Помимо отбора, проходили круглые столы и мастер-классы. Один из дней посвятили конкурсантам из дальних городов и районов республики, а также из Самары, Твери, Челябинска. После на фестивале провели два гала-концерта — в «УНИКСе» и «Пирамиде».
— Этот сезон особенный, он посвящен военной и трудовой доблести, — говорит певица, педагог, член жюри Зиля Сунгатуллина. — Дети очень хорошо подготовились, я хотела бы поблагодарить всех педагогов, потому что это такие номера, их невозможно слушать равнодушно! Я сама пою, сколько себя знаю, — отметила профессор консерватории. — Было бы радостно, если бы такое было и у нас. Но у нас были хоры, на всех заводах. Даже говорили, что не давали премию, если ты не посещал хор. Воспитание музыкой — это очень правильное воспитание. Поющий человек не может быть плохим... Новые песни, конечно, тоже нужны, но и качество должно быть соответствующим.
Есть негласная конкуренция
— Победители получают стипендию, — перечисляет плюсы глава Минмола Азат Кадыров. — У них есть возможность отучиться в ГИТИСе. Практически все пользуются этим. Они работают на мероприятиях. Там, где они работают, получают гонорары и зарплаты. Те, кто прошел определенный творческий путь, представляются к награждению. Мы стараемся, чтобы молодежь максимально оставалась в Татарстане. Большинство выходцев из фестиваля так и делает.
Кадыров отмечает, что на статус фестиваля оказало влияние внимание первых лиц республики (сейчас он проходит под патронажем Рустама Минниханова):
— Есть негласная конкуренция между районами, например, по количеству участников, что влияет на качество постановок, костюмов, вокальных номеров.
В программке гала-концерта в «Пирамиде» — 47 музыкальных номеров, не считая выходов конферансье на двух языках, а также награждения. Две трети из них — на русском языке, остальное — на татарском, есть одна чувашская (спасибо хореографическому ансамблю «Планета красок» из Черемшанского района). Номера идут бесшовно: когда один коллектив заканчивает композицию, на сцену уже выходит другой. По сути, дети и педагоги на фестивале находятся в постоянном движении.
«Про комсомольцев, про наши времена...»
— У меня столько эмоций каждый год, когда я выхожу на эту сцену, смотрю на этих детей, — делился заместитель министра образования РТ Рамиль Хайруллин. — Порой до слез. Особенно про комсомольцев, про наши времена, навевает, на самом деле… Это что за дети наши талантливые! Они еще построят свой БАМ, они еще запустят ракеты в космос, они еще добьются успехов. Можно сказать однозначно, что этим детям можно доверить страну.
Действительно, порой дети пели песни не то чтобы написанные в другое время — в другую эпоху. В частности, целый блок концерта оказался посвящен композициям о Байкало-Амурской магистрали. Была песня про агронома, а также целый драматургический номер «МУ-зыкальная пауза, или Как мы план по молоку выполнили» (это творческая мастерская «Джем» из Альметьевска).
А вот Атнинский район с вокальным ансамблем «Нур» позаимствовал аранжировку народной песни «Керфекләрең синең нигә кара» («Отчего ресницы твои черны») у певца Ильгиза Шайхразиева, с его разрешения. В свистополяске массовых номеров — действительно красочных и выверенных — выделялись вокальные. Например, Арпинэ Манукян совершенно иначе представила песню Ирины Аллегровой «Девичий джаз».
Гран-при фестиваля в этом году в номинации «Вокал» получила студия «Новое поколение». Чистопольский район исполнил «Волховскую застольную». А в «Хореографии» лучшими жюри назвало детский коллектив «Камские звездочки» из Рыбно-Слободского района, их номер был построен на песне «Ой ты, степь широкая». Повторят ли они дорогу Рузиля Гатина (который в итоге стал приглашенным солистом театра La Scala, но связь с родиной сохранил) или станут Саидой Мухаметзяновой, которая живет и развивается в Татарстане?
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».