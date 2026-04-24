Спустя четыре дня в Туапсе потушили пожар на морском терминале

После дождя там выпал черный налет, а в воздухе зафиксировали превышение концентрации вредных веществ

Открытое горение ликвидировали на морском терминале в Туапсе, возгорание локализовано. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

— На морском терминале в Туапсе локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение. Работы по полной ликвидации пожара продолжаются. К тушению привлекают 276 человек и 77 единиц техники, — говорится в сообщении.

Ранее в краевом оперативном штабе сообщалось, что площадь возгорания, возникшего в результате атаки ВСУ на морской терминал в Туапсе, сократилась в четыре раза с начала тушения.

В ночь на 20 апреля Туапсе вновь был атакован БПЛА, в результате произошло возгорание на морском терминале, ведется тушение. Из‑за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения.

22 апреля в городе прошел дождь, продукты горения выпали вместе с осадками — на поверхностях в разных районах образовался черный налет. В оперштабе Краснодарского края сообщали, что Роспотребнадзор регулярно проводит проверку воздуха.

По данным на вечер 21 апреля, отмечено превышение в 2–3 раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Сообщалось, что ситуация нормализуется, как только завершится тушение возгорания. Обращений в больницы от жителей с недомоганием не зафиксировано.

