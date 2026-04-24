В России зарегистрировали первую вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка для взрослых

Фото: Максим Платонов

Холдинг «Нацимбио» (входит в «Ростех») получил регистрационное удостоверение Минздрава России на первую отечественную вакцину аАКДС‑М для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Безопасность и эффективность вакцины подтверждены клиническими испытаниями. Одна доза такого препарата способна защитить человека от этих болезней на 10 лет.

— Появление первой отечественной вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка для взрослых — это еще один важный шаг к повышению качества и доступности современной иммунопрофилактики в России. Сейчас наши производственные мощности позволяют выпускать до 5 млн доз аАКДС‑М в год с перспективой дальнейшего роста. В течение года мы сможем полностью закрыть текущие потребности рынка, — сказал заместитель гендиректора «Ростеха» Александр Назаров, слова которого приводятся в сообщении.

Действующим веществом вакцины является комплекс антигенов возбудителей коклюша, дифтерии и столбняка. Вакцина аАКДС‑М может применяться для ревакцинации у людей старше 18 лет, а одна доза этого препарата формирует иммунный ответ на период до 10 лет и может использоваться вместо двухкомпонентной вакцины против дифтерии и столбняка.

Как рассказали в «Ростехе», клинические исследования вакцины проводились при участии 436 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Через месяц у большинства из них выработался защитный титр антител к дифтерии, столбняку и коклюшу, при этом отмечалась хорошая и очень хорошая переносимость вакцины. В ближайшее время планируется проведение клинических исследований с участием детей.

Рената Валеева