Норвегия запретит соцсети для лиц младше 16 лет

Правительство Норвегии объявило в пятницу, что в этом году внесет законопроект, запрещающий социальные сети для лиц младше 16 лет.

— Мы вводим этот закон, потому что хотим детства, в котором дети могут быть детьми. Игры, дружба и повседневная жизнь не должны быть захвачены алгоритмами и экранами, — сказал премьер‑министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Ответственность за проверку возраста молодых пользователей возложена на технологические компании.

Ранее аналогичные шаги рассматривали или предпринимали другие страны. В частности, власти Австралии и Франции ограничили доступ несовершеннолетних к социальным сетям.

В январе 2026 года стало известно, что правительство Финляндии готовит запрет на пользование социальными сетями для лиц моложе 15 лет. Премьер‑министр страны Петтери Орпо обосновал это решение заботой о здоровье молодежи: по его словам, чрезмерное времяпрепровождение перед экраном сокращает время на физическую активность, что негативно сказывается на самочувствии подрастающего поколения.

